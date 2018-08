Dubí (Teplicko) - Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) uskuteční shromáždění v Dubí na Teplicku přesto, že město akci na vybraném místě zakázalo. Strana svolala protest před městský úřad v souvislosti s potyčkou na koupališti. Radnice navrhla uspořádat akci na jiném místě, strana to však odmítla.

Na koupališti vznikla minulý týden roztržka mezi dvěma ženami údajně kvůli dětem v brouzdališti. Napadené ženy se zastal mladý muž, který utrpěl zranění. Policie v souvislosti s potyčkou obvinila šestadvacetiletou ženu z Teplic. "Zatím padlo jen jedno obvinění a na případu dále kriminalisté pracují," řekl dnes ČTK mluvčí teplické policie Dan Vítek.

DSSS dnes ve zprávě zaslané ČTK uvedla, že nepovažuje zákaz za zákonný a akce se uskuteční. Dělnická strana se rozhodla uspořádat shromáždění před úřadem. "Cílem je upozornit na to, co se stalo nejen v Dubí, ale i na další incidenty v Ústeckém kraji," řekl ČTK předseda DSSS Tomáš Vandas.

Radnice s konáním shromáždění před svým sídlem nesouhlasí s tím, že by omezilo dopravu. "Vybrali místo v centru, kde se sbíhají dvě jednosměrné ulice, je tam pošta, úřad. V tu dobu se konají čtyři sňatky a je to jediný výjezd od úřadu. Druhý výjezd je jediný ze sídliště, pokud by došlo k problému, nikdo se tam nedostane. Proto jsme v souladu se zákonem vydali zákaz a zároveň jsme navrhli náhradní místo Školní náměstí," řekl ČTK starosta města Petr Pípal. Dodal, že vyjádření DSSS dosud radnice neobdržela.

Školní náměstí je podle Pípala vzdáleno zhruba 200 metrů od místa navrženého DSSS. "Podle nás je to někde na okraji města. My si myslíme, že adekvátní je, aby se lidé sešli v centru. Prostranství je tam dostatečné. Důvody, že bychom omezili dopravu, jsou podle nás zástupné. Nechceme se odklidit na konec města," uvedl Vandas. Akce podle něj začne v sobotu ve 13:00.

Násilný čin na koupališti odsoudila romská komunita v Dubí. Starosta v tiskovém prohlášení vyjádřil znepokojení nad nenávistnými xenofobními a rasistickými příspěvky, které se po incidentu objevují na sociálních sítích.