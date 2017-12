Praha - Dělníci začali dnes na Císařském ostrově rozřezávat první díl zřícené lávky, řekl ČTK Karel Frankota z firmy Strabag, která práce provádí. Pokračovat by měli do pátku. Na demontáž dohlíží policie a znalci. Až firma demontuje trosky na Císařském ostrově, přesune se na trojský břeh. Lávka se zřítila v sobotu odpoledne, zraněni při tom byli čtyři lidé. Praha vyplatí každému jako dar 50.000 korun, odškodným se bude zabývat později. Příčina pádu stále není známa.

Při demontáži musí dělníci dávat pozor například na lana, která jsou v rozlomených kusech stále napjatá. Jakmile se jim podaří demontovat zlomené části, které jsou stále připevněny k pilíři, pilíř sklopí a vyjmou ze země.

Původně měl být při demontáži použit i sací bagr. Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové bylo od jeho použití nakonec ustoupeno, protože odborníci změnili postup demontáže. "Na postup dohlížejí odborníci a podle aktuálního vývoje jej upravují," řekla.

Online videopřenos z odstraňování zřícené lávky v Praze Troji:

Rozebrané trosky lávky by měly být odváženy z ostrova v pátek. Vozy je odvezou na plochu u trojské betonárky, kde je znovu prozkoumají znalci. Jak rychle budou práce postupovat, nelze podle Frankoty říci, firma musí podle něj dohlížet na bezpečnost práce a navíc při demontáži mohou policisté a znalci práce kdykoliv zastavit.

Lávka v Troji se zřítila v sobotu po 13:00. Ze čtyř zraněných byli dva ve vážném stavu. Praha rozhodla o kontrole a uzavírce některých mostů i lávek pro pěší, mezi nimi je například lávka přes Berounku v Radotíně a opravovat se budou i ty na železničním mostě z Podskalí na Smíchov.

Praha nyní chystá zavedení přívozu, který by měl začít plout po odvozu všech trosek lávky. Zároveň hledá formu dočasného přemostění, s čímž mají pomoci odborníci z Univerzity obrany. Původně tam měl být pontonový most, jeho instalaci ale neumožňuje zákon, a navíc je nevhodný pro pěší. Institut plánování a rozvoje zároveň podal magistrátu návrh změny územního plánu, který by umožnil obnovu lávky a zároveň výstavbu druhé, umístěné níže po proudu řeky.

Opozice v souvislosti s lávkou kritizuje primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO). Podle ní se případu dostatečně nevěnuje. "Na sobotní 19:00 svolala krátké jednání. A bylo skutečně velice krátké, neboť od 20:00 až do rána bezstarostně plesala na plesu Prahy. Za městské peníze si na stůl nechala nosit baterie šampaňského a lávka, zranění, hmotné škody a obecné ohrožení jí byla úplně lhostejná. Věnovala se tedy řešení situace poté, co se zotavila z bujné oslavy? Nikoliv. Odjela na týdenní dovolenou," uvedl předseda opozičních zastupitelů TOP 09 Václav Novotný.

Lávka v Troji se zřítila v sobotu po 13:00. Ze čtyř zraněných byli dva ve vážném stavu. Praha rozhodla o kontrole a uzavírce některých mostů i lávek pro pěší, mezi nimi je například lávka přes Berounku v Radotíně a opravovat se budou i ty na železničním mostě z Podskalí na Smíchov.