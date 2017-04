Pravicovou populistickou stranu Alternativa pro Německo (AfD) povede do zářijových spolkových voleb dvojice lídrů. Pro místopředsedu strany Alexandera Gaulanda a čelnou kandidátku zemské organizace AfD v Bádensko-Württembersku Alici Weidelovou se v tajné volbě vyslovilo 67,7 procenta delegátů víkendového sjezdu AfD v Kolíně.

Pravicovou populistickou stranu Alternativa pro Německo (AfD) povede do zářijových spolkových voleb dvojice lídrů. Pro místopředsedu strany Alexandera Gaulanda a čelnou kandidátku zemské organizace AfD v Bádensko-Württembersku Alici Weidelovou se v tajné volbě vyslovilo 67,7 procenta delegátů víkendového sjezdu AfD v Kolíně. ČTK/AP/Rolf Vennenbernd

Kolín nad Rýnem (Německo) - Pravicovou populistickou stranu Alternativa pro Německo (AfD) povede do zářijových spolkových voleb dvojice lídrů. Pro místopředsedu strany Alexandera Gaulanda a čelnou kandidátku zemské organizace AfD v Bádensko-Württembersku Alici Weidelovou se v tajné volbě vyslovilo 67,7 procenta delegátů víkendového sjezdu AfD v Kolíně. Ti v bouřlivé atmosféře vnitřních rozporů a protestních demonstrací v okolí místa konání sjezdu přijali také předvolební program AfD, informovala agentura DPA.

AfD v něm zakotvuje záměr skoncovat s "neřízenou masovou imigrací do naší země a našich sociálních systémů". Stabilizace sociálních systémů je možná jen za podmínky, že "své omezené prostředky nebudeme dávat do nezodpovědné přistěhovalecké politiky", zdůrazňuje AfD v programu, přijatém po sporech a debatách.

Podle názoru AfD by mělo Německo opustit eurozónu, prosazuje proto včasné přijetí opatření pro znovuzavedení nové národní měny - německé marky. Velký prostor věnovali delegáti i rodinné politice: strana považuje za žádoucí opatření ke zvýšení porodnosti a chce výrazněji podporovat rodiny.

Schválení špičkových kandidátů do zářijových spolkových voleb se stalo klíčovým bodem programu kongresu AfD poté, co předsedkyně AfD Frauke Petryová před pár dny překvapivě oznámila, že nechce jít do voleb jako hlavní kandidátka své strany a volebním lídrem se odmítl stát i spolupředseda AfD Jörg Meuthen.

Weidelová v projevu po svém zvolení zdůraznila, že o volebních lídrech se v poslední době vedlo hodně sporů. "Jednou tomu ale musí být konec," řekla a apelovala na to, že AfD teď musí vstoupit do předvolebního boje sjednoceně.

Zatímco první den sjezdu AfD provázely početné protestní demonstrace, situace v noci i dnes byla podle mluvčího kolínské policie už klidná.