Praha - V minulé sezoně byl nespokojený s menším herním vytížením a dokonce uvažoval s vedením Slavie nad tím, zda by nebylo lepší odejít na hostování. V dnešní generálce proti Nice si ale nizozemský útočník Mick van Buren razantně řekl o místo v sestavě. V druhém poločase se podílel na všech čtyřech gólech slávistických fotbalistů a výrazně přispěl k cenné výhře 4:1.

Nejprve se po jeho centru a následné ruce kopala penalta, poté nahrál na gól Milanu Škodovi a nakonec sám přidal dvě branky. "Myslím, že to byl zatím můj nejlepší výkon ve Slavii. Jsem za to šťastný," řekl novinářům Van Buren.

Dnešním hvězdným výkonem dost možná zamotal hlavu slávistickému trenérovi Jaroslavu Šilhavému. "Nevím, jestli budu v základu, to je samozřejmě na trenérovi. Ale dělám, co můžu, a myslím, že jsem dnes předvedl docela dobrý výkon. Takže doufám, že bych v základu mohl být," uvedl Van Buren, který nastoupil na pravém kraji zálohy.

"V útoku na hrotu máme Milana Škodu, přes něj je těžké se dostat do sestavy. Na pravém kraji mohu najít svou pozici," dodal čtyřiadvacetiletý útočník, který byl v minulé sezoně náhradníkem a zasáhl do deseti ligových zápasů.

Těší ho, že Slavia v sedmi utkáních letní přípravy neprohrála. "Myslím, že jsme na sezonu připraveni. Naše příprava byla velmi povedená, ať už jde o výsledky i způsob hry. Zápas od zápasu se zlepšujeme. Porazili jsme na soustředění West Bromwich, remizovali jsme s Krasnodarem, dnes jsme dali čtyři góly. Dodá nám to sebevědomí do sezony," uvedl Van Buren.

Po zápase řídil tradiční slávistickou děkovačku s fanoušky. "Byl jsem trošku nervózní, přece jen neznám všechna slova v cizím jazyce. Bylo to pro mě docela těžké, ale jsem rád, že jsem to zvládl," řekl Van Buren. "Fanoušci byli fantastičtí jako vždy. Je krásné, že skandovali moje jméno, dobře jsem to slyšel," dodal Van Buren.