New York - Argentinský tenista Juan Martín del Potro ukončil v New Yorku letošní neporazitelnost Švýcara Rogera Federera na grandslamech. Vítěze Australian Open a Wimbledonu porazil ve čtvrtfinále US Open 7:5, 3:6, 7:6 a 6:4.

tenisovými fanoušky vyhlížené semifinále Federera s Rafaelem Nadalem ze Španělska.

Díky vyřazení devatenáctinásobného grandslamového šampiona Federera má Nadal jistotu, že i po US Open udrží pozici prvního hráče žebříčku ATP.

Federer, který prohrál s Del Potrem zmíněné finále US Open v roce 2009, ztratil zápas v tie-breaku třetí sady. Měl postupně čtyři setboly, ale ani jede nedokázal proměnit. A při prvním setbolu Argentince poslal volej do autu.

Ve čtvrtém setu stačil Del Potrovi brejk z páté hry, aby za pomoci svého skvělého podání a tradičně drtivého forhendu dovedl zápas do vítězného konce.

Ani tentokrát se tak Nadal a Federer na US Open nepotkají. Pošesté v historii prohrál jeden z nich těsně před možným vzájemným duelem.

V semifinále ženské dvouhry jsou poprvé po 36 letech samé Američanky. Kvarteto uzavřela Madison Keysová, jež porazila překvapení turnaje Kaiu Kanepiovou z Estonska dvakrát 6:3 a je podruhé v grandslamovém semifinále.

Soupeřkou Keysové bude Coco Vandewegheová, přemožitelka Karolíny Plíškové. Druhou dvojici tvoří dvojnásobná vítězka turnaje Venus Williamsová, která vyřadila ve čtvrtfinále po boji Petru Kvitovou, a Sloane Stephensová.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Del Potro (24-Arg.) - Federer (3-Švýc.) 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Keysová (15-USA) - Kanepiová (Est.) 6:3, 6:3.