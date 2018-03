Miami - Juan Martín del Potro porazil na Masters v Miami ve čtvrtfinále Kanaďana Milose Raonice 5:7, 7:6, 7:6 a vyhrál už patnáctý zápas v řadě. Devětadvacetiletý argentinský tenista tak nadále míří za třetím titulem na okruhu ATP za sebou po Indian Wells a Acapulcu. V Miami bude jeho dalším soupeřem domácí John Isner.

Před deseti dny Del Potro na Masters v Indian Wells ukončil letošní neporazitelnost Rogera Federera, jehož série se zastavila na 17 zápasech. Sám má nyní šanci na Sunshine Double. Šestý hráč světového žebříčku přehrál Raonice po téměř třech hodinách. Isner před ním vyřadil Korejce Čong Hjona 6:1, 6:4.

Překvapivou semifinalistkou ženské dvouhry v Key Biscayne je Danielle Collinsová, až 93. hráčka žebříčku, která musela absolvovat kvalifikaci. Se slavnou krajankou a bývalou světovou jedničkou Venus Williamsovou si však poradila ve dvou setech 6:2 a 6:3.

Právě starší ze sester Williamsových čtyřiadvacetiletá Američanka vždy obdivovala a ve středu měla Collinsová čest si proti svému idolu zahrát. "Poprvé, když jsem ji viděla v šatně, málem jsem brečela," přiznala senzační semifinalistka.

"Celý život jsem ji zbožňovala, byla to moje oblíbená hráčka. Byla to opravdu zvláštní chvíle," dodala Collinsová. Před dvěma týdny v Indian Wells prošla do čtvrtého kola a nyní se mezi světovou elitou dostala ještě dál. V žebříčku útočí na první padesátku.

O finále si Collinsová zahraje proti Lotyšce Jeleně Ostapenkové.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Del Potro (5-Arg.) - Raonic (20-Kan.) 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), Isner (14-USA) - Čong Hjon (19-Korea) 6:1, 6:4.

Ženy (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Ostapenková (6-Lot.) - Svitolinová (4-Ukr.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), Collinsová (USA) - V. Williamsová (8-USA) 6:2, 6:3.