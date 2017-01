Praha - Česko-německá deklarace vytvořila mezi oběma státy důvěru, o kterou se nyní lze opřít při hledání společných odpovědí na výzvy, jimž čelí současná Evropa i svět. Na konferenci pořádané u příležitosti 20. výročí podepsání deklarace to v Praze řekl premiér Bohuslav Sobotka. Uvedl, že vztahy mezi Českem a Německem jsou nejlepší v moderní historii.

"Podpisem deklarace a následnými 20 lety intenzivního rozvoje česko-německých vztahů jsme překonali dlouhé období vzájemných vztahů, které svého času definoval František Palacký jako období vzájemného stýkání a také období vzájemného potýkání," řekl Sobotka.

"Kvalitní česko-německé vztahy se staly významnou součástí zdárného a klidného vývoje regionu střední Evropy, potažmo Evropské unie jako našeho společného kulturně-politického domova. V tomto kontextu vnímám česko-německé vztahy vedle visegrádského uskupení jako jeden ze základních pilířů naší péče o střední Evropu," uvedl premiér.

Upozornil však, že vynikající vztahy mezi Českem a Německem nejsou samozřejmost. "Nesmějí být za samozřejmost považovány. Naopak by nás mělo zavazovat, abychom se společně o tuto kvalitu i do budoucna maximálně zasazovali," řekl. Premiér v této souvislosti vyzdvihl zahájení strategického dialogu mezi Českem a Německem, který podle něj je mimořádně intenzivní zejména v oblasti vědy a výzkumu.

Německý ministr zemědělství Christian Schmidt, který je spolupředsedou Česko-německého diskusního fóra, prohlásil, že se nyní vede mezi Českem a Německem dialog bez tabuizovaných témat. Ukazuje se tak, že mladá generace není zatížena starými obavami.

Upozornil také, že díky deklaraci se uskutečnilo mnoho věcí, které byly před 20 lety nepředstavitelné. Jako příklad uvedl zasedání česko-německého diskusního fóra v Terezíně nebo skutečnost, že v Praze funguje kancelář Sudetoněmeckého krajanského sdružení. To vše podle něj ukazuje, že se podařilo naplnit ducha deklarace.

Česko-německá deklarace, kterou 21. ledna 1997 v Praze podepsali tehdejší český premiér Václav Klaus a německý kancléř Helmut Kohl, otevřela cestu k překonání historických traumat. Obě strany v ní mimo jiné konstatovaly, že spáchané křivdy náležejí minulosti.

Zieleniec vidí deklaraci jako svůj hlavní počin na ministerstvu

Bývalý ministr zahraničí Josef Zieleniec považuje Česko-německou deklaraci za nejvýznamnější výsledek své práce v úřadu. Na rozdíl od zajištění směřování Česka do Evropské unie a Severoatlantické aliance totiž nebylo narovnání vztahů s Německem něčím automatickým. Řekl to dnes v Praze na konferenci pořádané u příležitosti 20. výročí podepsání deklarace.

"Těch věcí bylo hodně. Nasměrovat zemi na evropskou integraci, vstup do Severoatlantické aliance. Ale to jsou věci, které zcela přirozeně vycházely z toho, co se tady stalo v listopadu 1989. Jasně, bylo kolem toho mnoho práce, ale tímto směrem se pohybovaly dějiny," řekl Zieleniec, který byl šéfem české diplomacie v letech 1993 až 1997.

U česko-německých vztahů přirozená snaha o sblížení podle Zieleniece chyběla, protože byly zatíženy jednak historickými událostmi, jednak komunistickou propagandou. "Česko-německé vztahy byly komunistickým režimem využívány k tomu udržet nás za železnou oponou, vysvětlit nám, že není jiné varianty než komunismus a komunistický blok. Že jinak padneme za oběť německým ambicím," řekl Zieleniec.

Tyto obavy byly podle něj natolik zakotveny v myslích Čechů, že při jednání o deklaraci část českých médií často mluvila o ohrožení národních zájmů a české identity. I proto se podle něj jednání vedla co nejvíc utajeně.

Zieleniec také podotkl, že mu jeho německý kolega Klaus Kinkel při jednáních několikrát opakoval, že pro vytvoření formátu pro česko-německé vztahy není možné vytvořit právní dokument, protože právní názory obou zemí na události z minulosti se rozcházejí. I proto byla podle Zieleniece zvolena forma politické deklarace, která se ukázala jako účinné řešení.