Praha - Inscenaci o světově známém chemikovi a objeviteli řady antivirotik Antonínu Holém chystá pražské Dejvické divadlo, zkoušet ji začne v lednu. V nynější sezoně má vzniknout také televizní seriál Zkáza Dejvického divadla. ČTK to řekl umělecký šéf souboru Martin Myšička. Divadlo si o víkendu připomene své pětadvacáté jubileum společenským večerem přátel a příznivců, při němž se otevře výstava plakátů Tanii Stránské, která s divadlem spolupracuje od začátku.

Repertoár rozšíří také další představení. "První novinkou v repertoáru bude projekt osmi dejvických herců s osmi akrobaty z Cirku La Putyka autora a režiséra Miroslava Krobota. Má název Honey a premiéru bude mít 12. listopadu. Vzápětí začneme připravovat původní komorní hru s Jiřím Havelkou," uvedl Myšička. Podle Havelky má text "zkoumat limity civilního minimalismu v takzvaném dejvickém herectví". Premiéra bude před Vánoci.

Koncem roku se také bude křtít publikace Pátých pět, zaznamenávající posledních pět sezon. Dvacet předešlých jsme už připomněli v roce 2012, řekl Myšička.

Novou hru o českém chemikovi Holém napsal Petr Zelenka. "Jde o spolupráci s Mikrobiologickým ústavem a nadací Neuron," řekl Myšička. V obsazení se objeví i on sám spolu s Ivanem Trojanem, Pavlem Šimčíkem, Janou Holcovou, Zdenou Žádníkovou, Veronikou Khek Kubařovou, hostovat bude Petr Vršek z Ypsilonky a Elizaveta Maximová z Fidlovačky.

Televizní seriál Zkáza Dejvického divadla má vzniknout koncem sezony, vedle herců se v něm uplatní technici, garderoba či administrativa. "Chceme si v něm dělat legraci sami ze sebe," uvedl Myšička. V lednu odešel z angažmá David Novotný, ale své inscenace dohrává. Od září do Dejvic nastoupil Tomáš Jeřábek ze souboru Vosto5.

První představení se v Dejvickém divadle odehrálo 14. října 1992; byla to školní inscenace hry Matěje Kopeckého Johanes doktor Faust v podání souboru, který sem přišel během studia alternativního a loutkového divadla DAMU pod vedením Jana Borny. Ten se stal v roce 1993 uměleckým šéfem a scéna se profesionalizovala.

Původní soubor tu působil čtyři sezony; vrcholem byla Pitínského Sestra Úzkost, která v roce 1995 získala Radokovu cenu a Dejvické divadlo bylo poprvé vyhlášeno Divadlem roku. V září 1996 herci odešli do Divadla v Dlouhé a vystřídal je nový soubor v čele s Miroslavem Krobotem. Někdejší jeho žáky z DAMU pak doplnila skupina třicátníků, mezi nimi Ivan Trojan, Lukáš Hlavica, David Novotný, Martin Myšička a Igor Chmela. Později nastoupili do angažmá mladší herci, například Lenka Krobotová, Tatiana Vilhelmová, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl, Martha Issová a Václav Neužil. Divadlem roku se tato scéna stala i v letech 2002, 2006 a 2011.

Martin Myšička, původně vystudovaný subnukleární fyzik, tu během 20 let ztvárnil tři desítky rolí, odehrál 3000 představení. Uměleckým šéfem je od ledna; zvolili ho členové souboru poté, co jeho předchůdce Michal Vajdička odešel. Myšička tu dvakrát i režíroval, ale předpokládá, že nový post jeho další režii oddálí. "Přenechám to zkušenějším, i když bych si to mohl z titulu funkce přidělit sám. O to jsem ale obezřetnější," vysvětlil.

Dejvickému divadlu, které je obecně prospěšnou společností, končí čtyřletý grant. Praha scénu v letech 2018-2021 podpoří 15 miliony korun ročně.