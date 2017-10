Vítkovice - Hokejový útočník Rastislav Dej z Vítkovic bude kvůli poraněnému kolenu po zákroku zlínského kapitána Ondřeje Veselého mimo hru dva až tři měsíce. Podle webu ostravského týmu musí devětadvacetiletý slovenský reprezentant vyléčit naráz hned několik zranění. Detailní lékařská vyšetření odhalila natržené postranní i zkřížené vazy, natržený meniskus a také úlomek v bércové kosti.

Zatímco Dej musí na hokej na dlouhou dobu zapomenout, Veselý vyvázl při řešení nešetrného zákroku kolenem z úterního duelu Zlín - Vítkovice (3:7) s trestem na tři zápasy od disciplinární komise. "Jak se můžu cítit? Čeká mě operační zákrok, ortéza, berle, dlouhá rekonvalescence. Po těch všech vyšetřeních a konzultacích jsme dospěli k této variantě, takže si na čas od hokeje odpočinu. Je to škoda, ale i takový je hokej," prohlásil zklamaný Dej.

"Já si myslím, že celá ta situace byla hodně nešťastná, zbytečná. Byl tam ofsajd, bylo to už po odpískání. Ne, že bych se přestal už úplně soustředit, viděl jsem, že na mě jede, ještě jsem chtěl trochu uhnout. Byl to nešťastný střet a celkově už bych se k tomu nechtěl vracet. Stalo se a už se s tím nedá nic dělat," přiblížil Dej kritický okamžik.

Ještě o něco hůře nyní při známé diagnóze vyznívají Veselého výroky o tom, že Dej následky střetu přihrál. "Tím, že jsem mu zasáhl nohu a začal tam dělat kotouly, zákrok vypadá hrozivě. Jinak to byl ale běžný střet. Nechci ho odsoudit, že by tam hrál divadlo, ale kdyby spadl a zvedl se, nic z toho nebude. Tím, že se tam začal válet, vypadalo to teatrálně," uvedl pro Zlínský deník devětatřicetiletý Veselý, jenž dostal trest do konce zápasu.

Dej nechtěl úvahy soupeře rozebírat a komentovat. "Ale byl jsem hodně překvapený z toho, co jsem si pak v médiích přečetl. Dá se říct, že mě to i naštvalo. Samozřejmě je otázkou, jak přesně to Ondřej Veselý před novináři řekl a jak moc novináři následně jeho slova upravili. Nicméně něco v tom duchu asi před nimi říci mohl a to mě mrzí. Chybí mi určitá úcta. Ondra je zkušený hráč a tuto úctu by asi měl mít," uvedl Dej.

"Jeho slova detailně komentovat nechci, ale zase šlapat po sobě v novinách nenechám. Pokud někomu ve střetu urazím koleno, tak pak veřejně uznám chybu, omluvím se, přijmu trest. Slova o teatrálnosti a ostatní, co zaznělo v médiích, mi přišla přehnaná a zbytečná. Když mám uražené koleno, tak se nemůžu okamžitě zvednout a odjet sám na střídačku, to je logické," doplnil Dej.

Připustil ale, že jsou s Veselým od osudného okamžiku v osobním kontaktu. "Ondra mi napsal zprávu, že ho to mrzí, že v tom nebyl úmysl a přeje rychlé uzdravení. Podle mě je z toho Ondra dost špatný a moje reakce je především na to, co vyšlo v novinách. Já jsem u těch rozhovorů nebyl a nevím, co novinářům Ondra skutečně řekl, nebo ne. A tím bych to chtěl uzavřít a dál už to nerozebírat," zdůraznil Dej.

Vítkovickému klubu se přesto jen těžko přijímá trest, který byl Veselému vyměřen. "Nemyslím, že Ondřej Veselý fauloval Rastislava Deje úmyslně. Na druhé straně jsem ale přesvědčen, že každý hráč na ledě je zodpovědný za své činy a měl by být připraven nést následky za svá jednání. Trest na tři zápasy za takto vážné ohrožení zdraví protihráče mi nepřipadá vůbec adekvátní," uvedl generální manažer a hlavní trenér Jakub Petr.