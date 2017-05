Praha - Koncert britské rockové legendy Deep Purple si dnes v pražské O2 Areně nenechalo ujít 13.000 fanoušků. Kapela, která byla loni uvedena do Rokenrolové síně slávy, vystoupila v Libni v rámci turné inFinite Long Goodbye Tour, kterým podporuje svoji novou desku inFinite.

Z alba inFinite, které vyšlo letos v dubnu, skupina zahrála čtyři písně. Koncert krátce po 21:00 zahájila skladbou Time for Bedlam a později v průběhu večera zazněly ještě Johnny's Band, The Surprising a Birds of Prey.

První čtyři písně kapela zahrála na jeden zátah bez pauz. Celkem si pro fanoušky v téměř vyprodané O2 areně připravila 17 skladeb včetně klávesového sóla Dona Aireye, který do něj zakomponoval za vděčného ohlasu publika motivy ze Smetanovy Mé vlasti.

Deep Purple během večera zahráli i pár písní z předposledního alba Now what?!, ale největší část tvořily hity z let minulých. Mezi nimi například Fireball, Strange Kind of Woman, Space Truckin' nebo asi nejslavnější Smoke on the Water. Přídavky zakončila Black Night.

Jako předkapela vystoupila na koncertě kanadská formace Monster Truck, která například loni předskakovala skupině Nickelback.

V poslední sestavě Deep Purple od roku 2002 figurují zpěvák Ian Gillan, klávesista Don Airey, baskytarista Roger Glover, kytarista Steve Morse a bubeník Ian Paice, poslední ze zakládajících členů kapely. Celkem jde o již osmou sestavu v historii populárních "Párplů".

V České republice, kde mají množství fanoušků, vystupují Deep Purple často. Naposledy se představili loni v říjnu v Ostravě a Plzni, kdy hráli novinky z předposledního alba Now what?! i největší hity ze své dlouholeté kariéry.

Skupina Deep Purple začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech. Debutové album Shades of Deep Purple, na němž se ještě podílel zpěvák Rod Evans, vyšlo v září 1968. Spolu s Led Zeppelin nebo Black Sabbath jsou považováni za průkopníky tvrdého rocku. Ve skupině se vystřídalo mnoho slavných instrumentalistů a zpěváků. V její tvorbě se spojuje klasická hudba, jejímž propagátorem byl zejména klávesista Jon Lord, a hardrockové motivy, které prosazoval kytarista Ritchie Blackmore.

Deep Purple v 70. letech patřili mezi nejlepší rockové skupiny a z tohoto období také pocházejí jejich nejlepší desky In Rock, Machine Head a Made in Japan a nejúspěšnější koncertní vystoupení.