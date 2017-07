Hertogenbosch (Nizozemsko)/Nottingham (Británie) - Tenistka Petra Krejsová při svém debutu v hlavní soutěži turnaje WTA Tour porazila na trávě v Hertogenboschi 6:3, 7:5 bývalou světovou jedničku Jelenu Jankovičovou. Šestadvacetileté Krejsové patří v žebříčku 277. příčka, její srbská soupeřka je aktuálně o 217 míst výš. Tereza Martincová při svém druhém letošním startu v hlavní soutěži turnaje WTA Tour podlehla na trávě v Nottinghamu 2:6, 2:6 Bulharce Cvetaně Pironkovové. Dvaadvacetiletá Češka po postupu z kvalifikace prohrála zápas prvního kola za hodinu a čtvrt.

Krejsová uspěla v Hertogenboschi v kvalifikaci a poprvé v kariéře okusila atmosféru hlavní soutěže turnaje WTA. Brzy sedmadvacetiletá tenistka dosud hrála pouze turnaje ITF a má na kontě sedm titulů ve dvouhře a 24 ve čtyřhře. Současné žebříčkové postavení je jejím maximem.

Často chybující Jankovičovou porazila Krejsová za 81 minut. Po zisku první sady prohrávala v druhém setu 1:3, ale dokázala si vzít servis zpět. V závěru se při podání soupeřky dostala Češka do vedení 6:5 a ve dvanáctém gamu proměnila druhý mečbol, poté co dvaatřicetiletá Jankovičová poslala bekhendový return do autu.

"Nikdy jsem nehrála v hlavní soutěži turnaje WTA. O této chvíli jsem snila od doby, co jsem začala hrát tenis. Navíc jsem porazila bývalou světovou jedničku. Neměla jsem od sebe žádná očekávání, možná mi pomohly dva zápasy v kvalifikaci," řekla po životním úspěchu Krejsová.

V druhém kole čeká Krejsovou turnajová sedmička Lesja Curenková z Ukrajiny.

Martincová, které aktuálně ve světovém žebříčku patří 139. místo, hrála letos v hlavní soutěži pouze v dubnu v Monterrey a postoupila do druhého kola.

V Nottinghamu startuje přípravu na Wimbledon také Lucie Šafářová. Čerstvá deblová vítězka Roland Garros je nasazena jako číslo pět a na úvod ji čeká americká kvalifikantka Grace Minová.

Výsledky tenisových turnajů: (řazeno podle výše dotací)



Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva):

Muži (dotace 660.375 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Bedene (8-Brit.) - Istomin (Uzb.) 3:6, 6:2, 6:1, Mahut (7-Fr.) - Novikov (USA) 6:3, 6:4, Seppi (It.) - Ito (Jap.) 6:3, 3:6, 6:3, Pospisil (Kan.) - Griekspoor (Niz.) 7:5, 6:1.

Ženy (dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Krejsová (ČR) - Jankovičová (Srb.) 6:3, 7:5, Rusová (Niz.) - Babosová (6-Maď.) 5:7, 6:2, 6:3, Curenková (7-Ukr.) - Mertensová (Belg.) 6:4, 6:1, Giorgiová (It.) - Lepchenková (USA) 6:3, 6:7 (6:8), 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

L. Kičenoková, N. Kičenoková (Ukr.) - Kunčíková, Geuerová (ČR/Něm.) 6:3, 6:4.





Turnaj žen v Nottinghamu

(tráva, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Pironkovová (Bulh.) - Martincová (ČR) 6:2, 6:2, Fettová (Chorv.) - Barthelová (7-Něm.) 6:3, 5:7, 7:5, Ahnová (USA) - Ósakaová (8-Jap.) 6:1, 6:1, Linetteová (Pol.) - Dodinová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:5), Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) - Kučová (SR) 6:1, 6:4, Boserupová (USA) - Robsonová (Brit.) 6:4, 6:3, Wickmayerová (Belg.) - Kuličkovová (Rus.) 6:4, 6:4.