Praha - Když vloni začínal sezonu v Teplicích, ani v nejmenším by ho nenapadlo, že za rok se dostane do nominace na utkání kvalifikace mistrovství světa proti obhájcům trofeje Němcům. Fotbalový obránce Michael Lüftner ale následně zažil životní půlrok, když nejprve v zimě přestoupil do Slavie, s níž získal titul, poté zamířil do dánské Kodaně, zahrál si na Euru jednadvacítek a nyní vše podtrhl premiérovou pozvánku do reprezentačního A-týmu.

"Před rokem by mě něco takového vůbec nenapadlo, že bych se dostal do konečné nominace na zápas s Německem, to bylo něco neskutečného. Během toho roku se strašně moc věcí událo, každý půlrok bylo něco nového. Nevím, co bude za půl roku," řekl s úsměvem novinářům Lüftner.

Trenér Karel Jarolím na něj ukázal, když v pondělí doplnil tým pro zápasy světové kvalifikace s Německem a v Severním Irsku. "Byl to pro mě šok. Už jen to, že jsem se ocitl nejdříve mezi náhradníky, pro mě bylo překvapení. A nakonec jsem tady, nedokážu popsat, co se ve mně odehrává. Je to pro mě splněný sen. A že budeme hrát zrovna proti Němcům, kteří jsou nejlepší na světě, to je třešnička na dortu," uvedl třiadvacetiletý zadák.

Z premiéry proti nejlepšímu národnímu celku světa by se mu prý kolena nerozklepala. "Byla by to obrovská výzva, ale já výzvy rád a šel bych do toho," podotkl. "V Kodani se trochu smáli, že takový debut by asi nechtěl mít nikdo. Já jsem odpověděl, že právě takový debut by chtěli mít všichni. Že pak už vás nečeká nic horšího, projdete si peklem a uvidíte, jak na tom jste. Jestli můžete hrát proti nejlepším," dodal Lüftner.

Jelikož v nominaci chybí někteří zkušenější stopeři, mohl by mít Lüftner větší šanci nastoupit. "Budu o to bojovat. Na každém tréninku chci dokázat, že jsem nepřijel jen do počtu, že chci hrát. A pak záleží na trenérovi, jak se rozhodne," konstatoval Lüftner.

Proti Němcům si zahrál na červnovém Euru jednadvacítek, kde čeští mladíci na úvod skupiny prohráli 0:2. "Na Euru se nám zápas nepovedl, bylo tam pár vypjatých chvil, kdy jsem se musel držet zkrátka. Němci mi sedí fotbalem, ale nesedí mi náturou. Když do vás kopnou, smějí se vám, když vy do nich, tak vám nadávají," podotkl Lüftner.

"Asi to bude kolotoč, ale nesmíme se z toho podělat. Nikdo nám na hřišti hlavu neutrhne. Němci asi budou dominovat, ale musíme jezdit po zadku a jít do zápasu s tím, že nějaký bod chceme urvat," doplnil.

Nominace do reprezentace mu částečně zlepšila náladu po vypadnutí v kvalifikaci Ligy mistrů, kde Kodaň nestačila na ázerbájdžánský Karabach. "Furt to ve mně je. Je to obrovské zklamání. Ruku na srdce, měli jsme hratelného soupeře, přes kterého by takový tým jako Kodaň měl postupovat. Reprezentace je jiná sféra, klubové starosti teď hodím za hlavu, ale v pozadí to pořád je," dodal Lüftner.