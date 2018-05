Szeged (Maďarsko) - Deblkajak Daniel Havel, Jakub Špicar vybojoval v úvodním závodu Světového poháru v maďarském Szegedu třetí místo na trati 1000 metrů. Kajakářka Anna Kožíšková zahájila seriál v rychlostní kanoistice šestým místem na kilometru.

Bronzoví medailisté z loňského mistrovství světa nestačili ve finále na suverénní úřadující šampiony z Račic Srby Marka Tomičeviče a Milenka Zoriče. Souboj o druhé místo těsně prohráli se španělskou posádkou Iňigo Peňa, Francisco Cubelos.

"Je to pro nás příjemný vstup do sezony, potvrzení výkonnosti z loňska i toho, že zase máme na medailová umístění," řekl háček posádky Špicar.

Juniorská mistryně světa z kilometru Sofie Kinclová obsadila ve finále B kajakářek páté místo.

Vítěz loňského Světového poháru Martin Fuksa zahájil sezonu výhrou v rozjížďce na kilometru a s přehledem postoupil do sobotního semifinále stejně jako druhý český kanoista Tomáš Janda. Ze třetího místa v rozjížďce prošel do semifinále deblkajak Lukáš Nepraš, Lukáš Trefil, jako druhý postoupil na poloviční trati kajakář Jan Štěrba. Martin Seidl a Ondřej Bišický v kategorii deblkajaků prošli na dvoustovce přímo do finále.

V sobotu čeká premiéra na olympijské pětistovce čtyřkajak ve složení Jakub Špicar, Daniel Havel, Jakub Zavřel a Radek Šlouf. Trojnásobný olympijský medailista kajakář Josef Dostál zahájí sezonu až o týden později v Duisburgu.