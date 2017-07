Londýn - Jedna výhra dělila Květu Peschkeovou ve 42 letech od finále Wimbledonu. Od loňského návratu na dvorce po zranění ramene vystoupala česká tenistka žebříčkem už přes 280 míst, je stále schopná čelit mladé generaci a myslí na Turnaj mistryň.

Kdyby Peschkeová do duelu o titul postoupila, napodobila by o pět let mladší Američanku Venus Williamsovou, která si zahraje finále dvouhry. "Čím to je? To bych chtěla slyšet od někoho jiného," smála se Peschkeová po vyřazení v semifinále čtyřhry, v které nastupuje s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou.

Zrajete jako víno. Jste stále mladé, slyšela. "Jo, jsme stále mladé. Pořád na to máme. Jsme vyhrané. Víme, co máme za sebou a nestresujeme se," řekla.

K tenisu se Peschkeová loni vrátila po roční pauze, kterou měla kvůli problémům s ramenem. "Rameno mě nebolí," uvedla a zaťukala raději na dřevo. "Držím pohromadě, to je nejdůležitější. A pokud stále porážím dvacetileté, tak je to fajn," doplnila vítězka 28 turnajů ve čtyřhře a jednoho ve dvouhře na okruhu WTA.

Zatím má radost, jak se jí comeback vydařil. Loni začínala na 311. místě žebříčku a po Wimbledonu bude šestadvacátá. "Těším se z každé příčky, kterou poposkočím nahoru. Žebříček se lepší a lepší. Dodává mi to síly, pozitivní reakce. Kdybych na to neměla a byla pořád dvě stě, tak bych řekla, že to nemá smysl," řekla.

Letos s Grönefeldovou vyhrály turnaj v Praze na Spartě a výsledkem ve Wimbledonu si výrazně polepší v boji o postup na Turnaj mistryň. "Budeme makat, abychom to dotáhly do Singapuru. To je letošní cíl, který mám před očima," uvedla.

Po triumfu ve Wimbledonu ve čtyřhře v roce 2011, který získala se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou, byla Peschkeová deset týdnů i světovou deblovou jedničkou. V pondělí usedne na trůn ve dvouhře Karolína Plíšková. "To je úžasné. Malé Česko a všichni se nás ptají, jak to děláme, že máme tolik hráčů. Teda hráček, chlapi se musí trošku polepšit. V ženských teď je hodně holek," řekla.

Plíšková se bude muset vypořádat s větším tlakem, než který coby první hráčka světa měla ve čtyřhře Peschkeová. "V deblu se žebříček tak neřeší. Je to jiné. V singlu si hráči na sebe vyvíjejí mnohem větší tlak," uvedla Peschkeová.

Deblový žebříček se tolik neřeší, protože hráčky dvouhry mají možnost hrát čtyřhru a nemusí mít deblový žebříček. "Dostanou se do čtyřhry všude, takže jim to usnadňují. Taky bych si vzala nějakou divokou kartu do dvouhry," řekla.