Brno - Mnoho otazníků a nejistoty ohledně dalšího vývoje přinesla dnešní debata o budoucnosti divadla Husa na provázku. Konala se v Domě umění u příležitosti 50. výročí prvního veřejného vystoupení uznávaného brněnského souboru. Právě v Domě umění Husa na provázku začínala, dnes se tam vrátila aspoň prostřednictvím výstavy.

Z pozice uměleckého šéfa s koncem minulého roku odešel Vladimír Morávek. Nového šéfa město hledá spolu s novým ředitelem zastřešujícího Centra experimentálního divadla, což je pozice, kterou na konci sezony opustí Petr Oslzlý.

Ve světle obou odchodů moderátor debaty Karel Král prohlásil, že si není jist, zda by se měla celá vzpomínková akce nazývat narozeninová oslava, nebo smuteční hostina. Král je šéfredaktorem časopisu Svět a divadlo.

Větší část debaty se točila okolo vhodného modelu nového vedení divadla. Padla myšlenka návratu ke kořenům, kdy by divadlo podobně jako v jeho počátcích vedli tři režiséři, což by mohlo po dvanáctileté éře Morávka přinést oživení. "Podle mě by to bylo realizovatelné, jen pokud by byli úplně mladí. Byla by to sázka. Museli by o tom být naprosto přesvědčení," uvedl Oslzlý.

Režisér Pavel Baďura, adept na řízení Centra experimentálního divadla, měl k modelu více režisérů také připomínky. "Domnívám se, že v tuto chvíli vyzobnout tři režiséry a doufat, že budou schopni spolupracovat, je mírně naivní," uvedl Baďura.

K ideji byl skeptický i dočasný šéf uměleckého souboru, dramaturg Miroslav Oščatka. Podotkl, že svět divadla už dnes funguje jinak. "Mizí specifičnost divadelních domů, necirkulují jen režiséři, cirkulují i herci. To je velký problém," řekl Oščatka. Také se ucházel o vedení centra, město ale zatím žádného ze čtyř kandidátů nevybralo.

Primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno) potvrdil, že chce s výběrem nového uměleckého šéfa "Provázku" počkat až na nového ředitele Centra experimentálního divadla, který tak dostane možnost přivést s sebou své spolupracovníky. "Pokud ale v průběhu pár týdnů výběru ředitele centra zjistíme, že všichni kandidáti se shodnou na tom, kdo má být tento umělecký šéf Husy na provázku, tak nebude co řešit," řekl Hollan.

Řešilo se také to, do jaké míry by se měla Husa na provázku otevřít lidem a hledat způsoby činnosti, které neseparují herce a diváka. Baďura ve svém projektu plánuje "vytáhnout" divadlo ven mezi lidi a rozvolnit strukturu tak, aby mohli divadelníci ihned reagovat na aktuální dění. Podle Oščatky se však divadlo v nedávné minulosti rozbíhalo ven až příliš a soubor to vyčerpávalo.

Diplomat Michael Žantovský připomněl, že divadlo bývalo součástí komunity. "Provázek se inscenačně vždy vracel ke starým, lidovým, karnevalovým tradicím venkovského divadla. V tom pro mě a pro Pražáky byla duše Provázku," uvedl.

Husa na provázku se na den vrátila do Domu umění, kde začínala

Divadlo Husa na provázku se na jediný den vrátilo do Domu umění na Malinovského náměstí, kde působilo v prvních dekádách své existence. U příležitosti 50. výročí prvního veřejného vystoupení vznikla výstava složená z fotek, plakátů, divadelních programů a dalších památek na osobnosti, inscenace, zájezdy a další výjimečné události.

Výstava je rozmístěná v přízemí, na schodištích i v Procházkově síní v prvním patře, tedy v někdejším divadelním sále. Panely připomínají každou z 50 sezon. Expozice klade důraz hlavně na pět konkrétních osobností, které divadlo formovaly. Jsou to režiséři Zdeněk Pospíšil, Peter Scherhaufer, Eva Tálská, Vladimír Morávek a herec, mim a režisér Boleslav Polívka.

Na fotkách se ale objevují i méně známé postavy, stejně jako tváře herců a hereček, kteří "Provázkem" prošli, ale proslavili se později jinde, třeba v pražských divadlech a ve filmu. Je to případ Karla Heřmánka, Jiřího Bartošky, Jany Švandové a mnoha dalších.

Hned po otevření výstavy v 10:00 zaplnila Dům umění školní výprava. Mluvčí divadla Alžběta Nagyová středoškolákům popsala princip nepravidelné dramaturgie i schopnost divadla uvádět své inscenace v nejrůznějších alternativních prostorách. Připomněla i to, že "Provázek" byl přátelskou a soudržnou komunitou.

V 16:00 budou odborníci v Domě umění debatovat o budoucnosti Husy na provázku, která po nedávném odchodu Vladimíra Morávka nemá uměleckého šéfa. Město jej hledá spolu s ředitelem zastřešujícího Centra experimentálního divadla, což je pozice, kterou na konci sezony opustí Petr Oslzlý.

Večer oslava 50. výročí pokračuje v nynějším sídle divadla na Zelném trhu. Komponovaný program připravil režisér Břetislav Rychlík. Na závěr vystoupí provázkovská kapela s hosty. Do divadla zavítá množství jeho někdejších členů a spolupracovníků. Sál je vyprodaný.

První veřejné představení odehrála Husa na provázku v Procházkově síni Domu umění 15. března 1968. Byla to montáž Panta rei aneb Dějiny národa českého v kostce podle Milana Uhdeho. Program večera tehdy doplňovala jednoaktovka Výběrčí od téhož autora v hereckém provedení Jiřího Pechy a v režii Pospíšila. Jen o dva dny později měly premiéru Šibeniční písně v režii Tálské.