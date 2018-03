Damašek - Sýrii hrozí rozparcelování, které by mohlo vést k návratu radikálů z organizace Islámský stát (IS), varoval v pondělí zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura. Zároveň vyzval zejména dvě velmoci USA a Rusko, aby pomohly v zemi zmítané už sedm let občanskou válkou dojednat mír. Agentura Reuters dnes s odvoláním na nevládní syrskou organizaci SOHR uvedla, že bojovníci IS dobyli za posledních 24 hodin menší území u Damašku, odkud se před týdnem evakuovali povstalci. Syrská vláda informaci nekomentovala.

"Bez politického jednání, do něhož budou zahrnuti všichni, včetně většinových sunnitů, hrozí návrat IS," varoval v pondělí de Mistura na přednášce na vysoké škole v Ženevě. "Tohle je země rozdělená na oblasti se sférami vlivu jiných zemí," uvedl de Mistura a ukázal přitom mapu Sýrie s barevným rozlišením sfér vlivu. Varoval, že taková situace je neudržitelná a že nejednotná země bude katastrofou pro celý region.

De Mistura ocenil, že USA a Rusko splnili svůj společný cíl a přispěli k loňské porážce IS v Sýrii. To se ale podle něj může stát Pyrrhovým vítězstvím, pokud nebude země sjednocena. De Mistura už minulý měsíc upozornil, že Sýrie prožívá jednu z nejhorších etap sedmileté občanské války, která si vyžádala na 460.000 obětí. Asi 12 milionů lidů, tedy polovina předválečné populace Sýrie, musela opustit své domovy.

Sýrie zažívá od začátku letošního roku dvě velké nové ofenzivy. Při jedné z nich se od poloviny února snaží syrská vládní vojska s podporou Ruska znovudobýt území u Damašku zvané Východní Ghúta, kde operují povstalci a radikálové. Zatím dobyla přes 70 procent enklávy, při bojích ale zahynulo od poloviny února přes 1300 civilistů.

Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že od minulého týdne využilo humanitární koridory otevřené vládními vojsky a jejich ruskými spojenci téměř 80.000 lidí. Východní Ghúta se ocitla v obležení vládních jednotek na jaře 2013 krátce poté, co ji ovládli povstalci. V katastrofálních podmínkách tam žilo na 400.000 lidí.

Syrská nevládní organizace SOHR dnes uvedla, že za posledních 24 hodin bojovníci IS dobyli malé území na jih od Damašku, které není součástí Východní Ghúty. Pod kontrolu podle SOHR dostali oblast Al-Kadam, jejíž část ovládali už dříve a o druhou část bojovali s povstalci. Ti se ale minulý týden na základě dohody se syrským režimem odsud evakuovali i s rodinami do provincie Idlib.

Organizace Islámský stát ztratila koncem loňského roku téměř všechna území, která se jí podařilo dobýt v předchozích letech. V roce 2014 kontrolovali příslušníci IS skoro polovinu Sýrie a třetinu Iráku. Dnes jsou zbytky jejich oddílů už jen u irácko-syrské hranice a na jihozápad od Damašku u hranic s Jordánskem a Izraelem.

Druhou velkou ofenzivu zahájilo letos 20. ledna v Sýrii Turecko, které se snaží omezit vliv Kurdů na severu Sýrie u svých hranic. Ankara tvrdí, že cílem její operace jsou kurdské milice YPG, které označuje za teroristické. YPG společně s mezinárodní koalicí vedenou USA významně přispěly k porážce IS v Sýrii.