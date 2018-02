New York - Sýrie se v důsledku nejnovějšího násilí ze strany vládních vojsk a cizí intervence ocitá v jedné z dosud nejnebezpečnějších etap občanské války. Na zasedání Rady bezpečnosti OSN to podle agentury Reuters řekl zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura.

V uplynulých týdnech armáda syrského prezidenta Bašára Asada podporovaná Ruskem zesílila bombardování severozápadní provincie Idlib ovládané rebely a koncem ledna zahájilo Turecko ofenzivu v severosyrské oblasti Afrín s cílem vytlačit z regionu kurdské milice, které považuje za teroristy. Podle odhadů si násilí v obou regionech vyžádalo stovky mrtvých civilistů.

"Zmocněncem OSN pro Sýrii jsem už čtyři roky. Současné období je násilné a vyvolává obavy, stejně jako ta předchozí," uvedl de Mistura.

Minulý týden patřil k nejnásilnějším z téměř sedm let trvající občanské války, jelikož rebely ovládaná východní Ghúta nedaleko Damašku a provincie Idlib se staly terčem vytrvalého bombardování ze strany Ruska a Íránu a za podpory syrské armády.

Patnáctičlenná RB OSN nyní připravuje rezoluci, která by měla v Sýrii zajistit třicetidenní příměří, jež by umožnilo dodat do konfliktních zón humanitární pomoc a zajistit evakuaci zraněných a nemocných.

Konflikt pokračuje také v Afrínu, kde proti kurdské milici YPG nadále bojuje Turecko se svými povstaleckými spojenci. V sobotu syrská armáda sestřelila izraelské letadlo, které se vracelo z bombardování íránských cílů v Sýrii.

"Současná situace v Sýrii nejen narušuje dohodu o bezpečnostních zónách, ale i regionální stabilitu a ohrožuje politické řešení. Neodradí nás to však od pokračování v ženevském mírovém procesu, který představuje jediné politické východisko," uvedl de Mistura.

Mírový proces v Ženevě, který se koná pod záštitou OSN, zatím nepřinesl řešení konfliktu.

Loni se Rusko, Turecko a Írán domluvily na vytvoření bezpečnostních zón s cílem snížit míru násilí v západní Sýrii, kde mají vliv.

Velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová v RB OSN uvedla, že na zničení chemických zbraní a dodržování bezpečnostních zón v Sýrii mělo dohlédnout Rusko. "Místo toho sledujeme, jak Asadův režim nadále civilisty bombarduje, nechává je vyhladovět a ano, dusí je plynem," řekla s tím, že je teď na Rusku, aby přimělo syrskou vládu k míru.

Ruský zástupce v OSN Vasilij Něbenzja v odpovědi uvedl, že syrský mírový proces by neměl být terčem vnějšího tlaku, ale zároveň požádal OSN, aby "použila svůj vliv" a přiměla syrskou opozici ukončit násilí.