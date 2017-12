Praha - Švédský hokejový obránce Erik de la Rose hájící barvy Jihlavy pomohl dvěma brankami k obratu Dukly na ledě Sparty z 1:4 na 5:4. Tým z Vysočiny však vedení neudržel a nakonec prohrál v prodloužení. Čtyřiadvacetiletý bek na dálku napodobil mladšího bratra Jacoba, který gólem a dvěma asistencemi pomohl k vysoké výhře Montrealu 10:1 nad Detroitem.

"Bylo to nahoru dolů, hodně šancí na obou stranách. Diváci si zápas museli užít, ale trenéři asi moc ne," prohlásil s úsměvem na tváři De la Rose, vyhlášený nejlepším hráčem na straně Dukly.

"Nepovedl se nám začátek, Sparta byla jednoznačně lepší. Na konci první třetiny jsme se zvedli. Pak v prostřední části vstřelili domácí rychle po sobě dvě branky, ale zvýšili jsme úsilí a druhou polovinu třetiny jsme odehráli velmi dobře," hodnotil De la Rose.

Nováčkovi extraligy se během osmi minut a 36 vteřin povedlo vymazat tříbrankové manko. Vyrovnávací gól na 4:4 zařídil po obkroužení Honzíkovy branky právě De la Rose. "U první trefy jsem využil toho, že řada Sparty měla velmi dlouhé střídání, tak jsem se ujal puku, dostal se před brankoviště a vystřelil nad gólmanovu lapačku," popsal situaci.

Dukla si do třetí třetiny přinesla psychickou pohodu. "Vstupovali jsme do ní s dobrým pocitem, skórovali jsme, ale nedokázali jsme udržet vedení do konce," prohlásil De la Rose, který v 47. minutě strhl vedení na stranu hostů. "Čachotský mi dobře přihrál, tvrdě jsem vystřelil a měl štěstí," okomentoval skromně svou druhou trefu rodák z Arviky.

Spartě se v 59. minutě podařilo vyrovnat a 23 vteřin po začátku prodloužení urvala bod navíc. Dukla přesto po domácích výhrách nad Olomoucí (3:2 v prodloužení) a Mladou Boleslaví (3:0) dokázala bodovat potřetí za sebou. "Jsme jistější na puku, což se nám vyplácí," odůvodnil bodovou sérii De la Rose.

V 27 extraligových duelech dal tři branky a všechny do sítě Sparty. Jeho první gól v jihlavském dresu dokonce pomohl k domácí výhře nad Pražany 4:2. Proti Spartě bodoval i v prvním utkání hraném v O2 areně. "Je to jen náhoda. Jde však o jeden z tradičních týmů, který moc toužíte porazit," netajil De la Rose.

Uplynulé tři sezony strávil v norském Storhamaru, úroveň české nejvyšší soutěže se mu zamlouvá víc. "V extralize je více šikovných hráčů, vyšší rychlost a celkově jde o těžší soutěž," porovnal švédský zadák.

Ocenil i početný dav jihlavských příznivců. "Hodně fanoušků nás přijelo podpořit, bylo skvělé je vidět. Publikum nám doma dost pomáhá a jezdí s námi i na venkovní zápasy," vyzdvihl De la Rose.

Jeho mladší bratr hrající na postu útočníka prožil v sobotu v NHL povedený večer, promluvit si s ním ale ještě nestihl. "Pořád spal, když jsme byli v autobuse na cestě do Prahy. Teď si s ním pokecám a pogratuluju mu k bodům," řekl starší z hokejových sourozenců.

S Jacobem je v pravidelném kontaktu. "Mluvíme spolu skoro každý den. Ne sice pořád přes telefon, ale aspoň si napíšeme. Někdy si proti sobě zahrajeme na playstationu," uzavřel jihlavský bek.