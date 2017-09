Gijón - Belgický cyklista Thomas De Gendt byl nejrychlejší ve spurtu devítičlenné skupiny v 18. etapě Vuelty a zkompletoval dílčí prvenství v závodech Grand Tours. Celkově dál vede Brit Chris Froome, který do cíle v Gijónu dorazil s více než dvanáctiminutovou ztrátou na vítěze. Dvě etapy před koncem má čtyřnásobný šampion Tour de France Froome na druhého Itala Vincenza Nibaliho k dobru přes minutu a půl.

Třicetiletý De Gendt porazil v rovinatém finiši téměř 150 kilometrů dlouhé etapy druhého Kolumbijce Jarlinsona Pantana i třetího Španěla Ivána Garcíu. Po etapovém triumfu na Giru d'Italia v roce 2012 a loni na Tour de France se dočkal prvenství i na Vueltě.

"Vím, že nejsem pomalý ve spurtech, takže jsem byl ve výborné pozici. Musel jsem předvést životní sprint až na cílovou čáru. Nečekal jsem, že zvítězím, ale mám rád překvapení," řekl De Gendt.

V posledním z několika nepříjemných stoupání nastoupil skupince hlavních favoritů průběžně pátý Španěl Alberto Contador, avšak ještě před cílem byl dostižen. V elitní desítce celkového pořadí tak nenastaly žádné změny.

"Alberto zkouší útočit v každé etapě a dnes to bylo stejné," prohlásil Froome. "Já jsem chtěl ušetřit co nejvíc energie, takže jsem rád, že to mám za sebou, a už se soustředím na zítra. V této fázi závodu jsou unaveni všichni, ale já se cítím dobře," dodal Brit.

V sobotu čeká jezdce poslední náročná etapa s třemi horskými vrcholy. V neděli je na programu už jen rovinatý dojezd do cíle v Madridu.

Vuelta - 19. etapa Caso - Gijón (149,7 km):

1. De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) 3:35:46, 2. Pantano (Kol./Trek-Segafredo), 3. I. García (Šp./Bahrajn-Merida), 4. Costa (Portug./SAE Team Emirates), 5. De Tier (Belg./LottoNL-Jumbo), 6. Jungels (Luc./Quick-Step Floors), 7. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale), 8. Roche (Ir./BMC), 9. Navarro (Šp./Cofidis) všichni stejný čas, 10. Bouwman (Niz./LottoNL-Jumbo) -45.

Průběžné pořadí:

1. Froome (Brit./Sky) 75:51:51, 2. Nibali (It./Bahrajn-Merida) -1:37, 3. Kelderman (Niz./Sunweb) -2:17, 4. Zakarin (Rus./Kaťuša) -2:29, 5. Contador (Šp./Trek-Segafredo) -3:34, 6. López (Kol./Astana) -5:16, 7. Woods (Kan./Cannondale-Drapac), 8. Aru (It./Astana) oba -6:33, 9. Poels (Niz./Sky) -6:47, 10. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -10:26.