Praha - Lékař Vladimír Dbalý, který čelí obžalobě z korupce v Nemocnici Na Homolce, byl v době údajné trestné činnosti příčetný, ačkoliv požíval alkohol i kokain. U pražského městského soudu to dnes uvedli znalci. Dbalý, jenž se v minulosti opakovaně omluvil z jednání ze zdravotních důvodů, je podle nich schopen účasti u hlavního líčení. Dbalého advokátka vzápětí vznesla námitku podjatosti předsedkyně senátu za to, že soudkyně označila lékařovo dosavadní počínání za obstrukční.

Obžaloba viní Dbalého a dalších šest lidí z ovlivnění dvou zakázek nemocnice z roku 2009 - tendru na digitalizaci chorobopisů a nákupu Leksellova gama nože. Dbalý prý získal na úplatcích přes 27 milionů korun.

"Bylo prokázáno škodlivé užívání alkoholu, od roku 2010 též zneužívání kokainu a benzodiazepinu. Po celou dobu trestné činnosti byl však obžalovaný schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání a své jednání ovládat," řekl psychiatr Václav Fait, který Dbalého duševní stav poprvé zkoumal na jaře roku 2017 a poté ještě dvakrát.

Podle znalce se tedy prokázalo pouze škodlivé užívání, nikoliv Dbalého závislost. "Nezjistili jsme takové poškození organismu kokainem nebo alkoholismem. Nelze zpětně zjistit, kolik toho bral, ale normálně fungoval: operoval, sportoval. Tam nejsou sebemenší podezření na to, že nebyl schopen posoudit, co se v nemocnici děje. Závislost tam nebyla, a i kdyby byla, v dané trestné činnosti by to nehrálo roli," uvedl Fait na doplňující dotazy advokátů.

Fait poukázal i na to, že v den následující po prvním znaleckém vyšetření si Dbalý nechal napsat pracovní neschopenku pro duševní poruchu, konkrétně kvůli nadužívání alkoholu. Stěžoval si také na deprese a panické stavy.

Znalci ho znovu vyšetřili v září 2017, kdy měli odpovědět na otázku, zda je schopen účasti u soudu. Z hlavního líčení se totiž omlouval a zároveň trval na osobní účasti, takže proces nemohl téměř rok pokračovat. Experti uzavřeli, že ambulantním vyšetřením nelze otázku zodpovědět, a navrhli ústavní pozorování. "To, co jsme pozorovali, bylo příznivější než to, co nám bylo verbálně deklarováno," vysvětlila psycholožka Karolína Malá, proč byl nutný Dbalého pobyt v ústavu.

Soudkyně Silvie Slepičková pak obžalovaného poslala do psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích, kam za ním znalci dvakrát přijeli. Uzavřeli, že Dbalý je schopný účasti u jednání, ale "prognóza jeho dalšího vývoje je nejistá". Lékař nyní k hlavnímu líčení nadále nechodí, pracovní neschopnost kvůli psychickým problémům má uznanou prozatím do 8. května. Už ale nevyžaduje svou osobní přítomnost u jednání.

Dbalého obhájkyně Katarína Kožiaková Oboňová po prezentaci posudků obvinila soudkyni z podjatosti jak vůči klientovi, tak i vůči své osobě. "Dlouhodobě lze pozorovat jisté náznaky averze ze strany předsedkyně senátu i přísedících," podotkla advokátka. Vadí jí, že Slepičková nazvala při úterním hlavním líčení Dbalého jednání jako "čistě obstrukční" a upozornila, že další obstrukce tolerovat nebude.

Senát Slepičkové po poradě rozhodl, že předsedkyně podjatá není. Advokátka si proti tomu podala stížnost, která nemá odkladný účinek a kterou bude řešit vrchní soud. Hlavní líčení bude pokračovat 5. dubna prováděním dalších důkazů.