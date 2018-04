Praha - Spoluobžalovaní bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého u soudu popřeli, že by mu předávali úplatky v souvislosti ze získáním zakázek pro nemocnici. Dbalý na zahájení hlavního líčení po dřívějších opakovaných omluvenkách dorazil, odmítl však vypovídat kvůli zdravotnímu stavu a z dalšího jednání se omluvil. Podle státního zástupce to na vývoj řízení nebude mít vliv. Dbalému hrozí za korupci až 12 let vězení.

Obžaloba tvrdí, že Dbalý si nechal v letech 2008 až 2011 platit od svých známých za to, že s nimi za nemocnici uzavřel v rozporu se zákonem smlouvy na poskytování konzultací nebo služeb. Celkově si prý takto přišel na 12 milionů korun, a to u zakázek na poradenské a konzultační služby, na účetní a medicínsko-právní služby a na právní poradenství. Spolu s ním čelí obvinění dalších pět lidí.

Dbalý, který si v minulosti stěžoval na psychické problémy, působil po příchodu k soudu zmateně. Novinářům nejprve avizoval, že vypovídat bude. Když ho však soudkyně po přednesu obžaloby vyzvala, aby se k věci jako první z obžalovaných vyjádřil, požádal, aby mohl hovořit až jako poslední, protože se necítí dobře. Se soudem se následně domluvil, že se k výpovědi případně dostaví později v tomto týdnu. I pokud by to neučinil, proces se tím nezkomplikuje, uvedl na dotaz ČTK státní zástupce Zdeněk Matula. Lékař už totiž prostor k vyjádření dostal, ačkoliv jej nevyužil.

Soud dnes stihl vyslechnout tři jiné obžalované: někdejšího šéfa České konsolidační agentury Zdeňka Čápa, bývalého zdravotnického náměstka středočeského hejtmana Josefa Kantůrka a advokáta z MSB Legal (dříve Šachta & Partners) Davida Michala.

Státní zástupce tvrdí, že Dbalý s Kantůrkem a s Čápem, kterého zná ze studií, podepsal bez výběrového řízení smlouvy na poskytování metodické podpory, ačkoliv ji nemocnice od externistů vůbec nepotřebovala. Instituci tak údajně způsobil škodu 4,4 milionu. Od obou mužů údajně dostával pravidelně úplatky - od Čápa celkem nejméně 760.000, od Kantůrka 360.000 korun.

Čáp uvedl, že Dbalému nosil pouze dárky a pozornosti jako svému klientovi, rozhodně ne peníze. Konzultant mimo jiné poukázal na to, že ekonomické výsledky nemocnice se za dobu jeho poradenství významně zlepšily.

Kantůrek nechtěl stejně jako Čáp odpovídat na otázky soudu, pouze přečetl prohlášení. Policistům dříve řekl, že smlouvu s Dbalým si bohužel přečetl jen letmo, takže si nevšiml, že navzdory předchozí ústní dohodě zněla na dobu neurčitou. Chybu podle vlastních slov napravil tím, že činnost posléze sám ukončil, takže nemocnici prý žádnou škodu nezpůsobil.

Dbalý podle obžaloby nezákonně zadal zakázku také kanceláři Šachta & Partners, které Homolka vyplatila v letech 2009 až 2011 celkem 24,6 milionu korun. Obžaloba tvrdí, že ředitel za to od advokáta Michala převzal na úplatcích nejméně 2,3 milionu. Michal stejně jako Kantůrek zdůraznil, že policie nenašla na penězích zabavených u Dbalého jeho otisky prstů. Popřel, že by dal lékaři "byť jen korunu". Skutečnost, že Dbalý měl ve svém diáři u jména advokáta poznámku "moo" (podle obžaloby slangový anglický výraz pro peníze), nestačí podle Michala k prokázání jeho viny.

Soud řeší ještě další Dbalého korupční kauzu, která se týká nákupu gama nože. Lékař vinu odmítá. Policie nyní podala návrh na obžalobu Dbalého také ve třetím okruhu zakázek nemocnice, jenž souvisí například s dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie.