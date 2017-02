Melbourne - Utkání prvního kola Davisova poháru mezi australskými a českými tenisty rozehraje hostující jednička Jiří Veselý proti domácímu debutantovi Jordanu Thompsonovi. Zápas začne v klubu Kooyong v Melbourne v pátek v 1:00 SEČ a po něm nastoupí do druhé dvouhry nováček Jan Šátral proti favorizovanému Nicku Kyrgiosovi. O pořadí singlů rozhodl dnešní los, který proběhl netradičně v cirkuse.

"Myslím, že los není nikdy důležitý, protože vždy víme, kdo s kým bude hrát. Ale trochu jsem si přál, aby začínal Jirka Veselý, protože to utkání zítřejšího dne pro nás bude velmi důležité. Abychom byli úspěšní do dalších dnů, potřebujeme po pátku minimálně stav 1:1, s tím bych byl spokojený," řekl Radiožurnálu a serveru tenisovysvet.cz nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.

Českému týmu chybí jednička Tomáš Berdych i další dva hráči Lukáš Rosol s Adamem Pavláskem. Veselého s Šátralem v Melbourne doplňují osmatřicetiletý veterán Radek Štěpánek a další tenista bez jediného daviscupového startu dvacetiletý Zdeněk Kolář.

Favoritem je tak Austrálie, která se ve dvouhrách spoléhá na světovou patnáctku Kyrgiose a ve čtyřhře zase na čerstvého vítěze deblu na Australian Open Johna Peerse. Domácímu kapitánovi Lleytonu Hewittovi schází dvojka Bernard Tomic, jenž se omluvil.

Do sobotní čtyřhry je zatím nahlášena dvojice Kolář, Štěpánek, ale s českým veteránem by měl hrát buď Veselý, nebo Šátral. Na australské straně pro debl figurují Peers a Sam Groth.

Třiadvacetiletý Veselý s o rok mladším Thompsonem se utkali jednou před třemi lety v kvalifikaci turnaje v Sydney a český hráč vyhrál ve třech setech. Favoritem bude i nyní. Australan má ale v úvodu sezony dobrou formu a v Brisbane dokázal porazit 25. hráče světa Španěla Davida Ferrera.

"Hráli jsme spolu před třemi lety a od té doby se toho spoustu změnilo. Vím, že je to dobrý obranář, skvěle se pohybuje a má určitě lepší bekhend. Je dobře, že začínám já, bod přes dvojku je určitě hratelnější. Co se týče kvality, určitě na to mám, abych s ním vyhrál. Věřím, že přinesu bod do šatny," řekl Veselý.

V druhé dvouhře se zase očekává triumf jednadvacetiletého Kyrgiose nad o pět let starším debutantem Šátralem. Oba soupeři se dosud na turnajích nestřetli. "Je to možná jeden z nejlepších hráčů na světě, záleží, jak udrží koncentraci. Nemám důvod se něčeho bát. Sice je to první daviscupový zápas, ale vše je jednou poprvé," řekl Šátral. "Honza nemá co ztratit. Myslím, že ho to svazovat nebude a vypořádá se s tím," dodal Navrátil.

Češi mají s Austrálií vysoce nepříznivou bilanci 1:7, zvítězit dokázali pouze v roce 1975 na domácí půdě. V posledním vzájemném měření sil předloni v březnu prohrál Navrátilův tým v Ostravě 2:3 a z aktuální nominace u toho byl jen Veselý. Vítěz zápasu z Melbourne narazí ve čtvrtfinále na postupujícího z duelu Američanů se Švýcary.

Los 1. kola Davisova poháru Austrálie - ČR (Melbourne, tvrdý povrch):

Pátek (01:00): Thompson (65. v žebříčku dvouhry ATP) - Veselý (54.), Kyrgios (15.) - Šátral (157.).

Sobota (02:00): Groth, Peers - Kolář, Štěpánek.

Neděle (01:00): Kyrgios - Veselý, Thompson - Šátral.