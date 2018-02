New Orleans - Basketbalista Anthony Davis dotáhl v NBA New Orleans k šesté výhře v řadě. Olympijský vítěz z Londýna se blýskl letošním maximem 53 body, přidal 18 doskoků, pět bloků a Pelicans doma zvítězili nad Phoenixem 125:116. Souboj dvou týmů s nejlepší formou vyzněl pro lídra soutěže Houston, který zdolal Utah 96:85 a prodloužil vítěznou sérii na 13 utkání.

Phoenix v New Orleans vedl až do třetí části, a to až sedmnáctibodovým rozdílem, ale Pelicans s pivotem Davisem dokázali zlepšit hlavně obranu a vývoj otočit. Jrue Holiday pomohl 20 body, rozehrávač Rajon Rondo šesti body, pěti doskoky a 12 asistencemi a jejich tým se v tabulce vyrovnal pátému Portlandu.

"Díky, Anthony, že jsi nás vedl k vítězství," vyzdvihl spoluhráče Holiday. "Koukněte na jeho statistiky. Je jinde," dodal. "Hodně jejich podkošových hráčů mělo problémy s osobními chybami. Snažil jsem se toho využít a tlačil se do zakončení, využíval svoji výškovou převahu," řekl Davis, který během úspěšné série New Orleans nedal méně než 27 bodů.

K prvnímu utkání na zámořských palubovkách od roku 2013 nastoupil na pivotu v dresu Pelicans Emeka Okafor, který do týmu nedávno přišel, aby absence zraněné hvězdy DeMarcuse Cousinse nebyla tak citelná. Okafor, pětatřicetiletá dvojka draftu z roku 2004, přispěl k výhře 14 body za 18 minut.

"Právě teď každý z kádru hraje svou roli velmi dobře. Společně se nám daří. A to hrajeme bez jednoho z klíčových hráčů (Cousinse), o to je to sladší. Všichni si mysleli, že když Cousinsovi skončila sezona, budeme se propadat tabulkou, ale my v ní nabrali opačný směr," prohlásil 208 centimetrů vysoký Davis.

Phoenix potvrdil, že se mu v únoru nedaří. Prohrál podesáté za sebou a od konce ledna stále čeká na výhru. Suns nebylo nic platných 40 bodů a deset doskoků Devina Bookera, TJ Warren přidal 23 bodů a Josh Jackson 20 bodů a 12 doskoků.

Boston vyhrál nad Memphisem 109:98 díky výborné první půli, ale na vedoucí celek Východní konference se Celtics nedotáhli, protože Toronto si doma poradilo s Detroitem 123:94. Po osmi porážkách zabral Brooklyn, který přehrál Chicago 104:87.

Russellu Westbrookovi chyběly dva body k triple doublu, protože vedle osmi bodů měl na kontě 12 doskoků a 11 asistencí. Oklahoma i díky tomu zvítězila nad Orlandem 112:105. Minnesotu bez zraněného Jimmyho Butlera táhl za výhrou 118:100 na palubovce Sacramenta Karl-Anthony Towns, jenž se dostal na 26 bodů a 17 doskoků.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Atlanta - LA Lakers 104:123, Boston - Memphis 109:98, Brooklyn - Chicago 104:87, Dallas - Indiana 109:103, New Orleans - Phoenix 125:116, New York - Golden State 111:125, Oklahoma City - Orlando 112:105, Sacramento - Minnesota 100:118, Toronto - Detroit 123:94, Utah - Houston 85:96.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 59 42 17 71,2 2. Boston 62 43 19 69,4 3. Philadelphia 58 32 26 55,2 4. New York 62 24 38 38,7 5. Brooklyn 61 20 41 32,8

Centrální divize:

1. Cleveland 59 35 24 59,3 2. Indiana 60 34 26 56,7 3. Milwaukee 59 33 26 55,9 4. Detroit 60 28 32 46,7 5. Chicago 60 20 40 33,3

Jihovýchodní divize:

1. Washington 60 35 25 58,3 2. Miami 60 31 29 51,7 3. Charlotte 60 27 33 45,0 4. Orlando 60 18 42 30,0 5. Atlanta 61 18 43 29,5

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 60 47 13 78,3 2. San Antonio 61 36 25 59,0 3. New Orleans 60 34 26 56,7 4. Dallas 61 19 42 31,1 5. Memphis 59 18 41 30,5

Severozápadní divize:

1. Minnesota 64 38 26 59,4 2. Portland 60 34 26 56,7 3. Oklahoma City 62 35 27 56,5 4. Denver 60 33 27 55,0 5. Utah 61 31 30 50,8

Pacifická divize:

1. Golden State 61 47 14 77,0 2. LA Clippers 58 31 27 53,4 3. LA Lakers 60 26 34 43,3 4. Sacramento 60 18 42 30,0 5. Phoenix 62 18 44 29,0