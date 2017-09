Praha - V sestavě Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol a premiérově deblista Roman Jebavý budou tenisté bojovat o záchranu ve Světové skupině Davisova poháru v Nizozemsku. V nominaci kapitána Jaroslava Navrátila chybí podle očekávání Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Na antuce v Haagu se zápas uskuteční příští týden 15. až 17. září.

Jedničkou výběru nizozemského kapitána Paula Haarhuise je Robin Haase, 36. hráč žebříčku ATP ve dvouhře, kterého doplňují Tallon Griekspoor (343.), Thiemo de Bakker (374.) a osmadvacátý deblista světa Jean-Julien Rojer.

"Bude to bez prvního hráče a bez Štěpánka jedno z nejtěžších utkání, ale uděláme vše, aby Česko ze Světové skupiny nesestoupilo," řekl kapitán Navrátil při oznámení nominace. "I tak pojede bojovat velice silný tým. Kluci už mají v Davis Cupu zkušenosti. Nemají co ztratit a věřím, že se o udržení poperou."

Berdych se z utkání omluvil, protože se soustředí na svoji kariéru a touží se probojovat na Turnaj mistrů. Navíc z grandslamového US Open odjel s problémy se zády. Štěpánek se zotavuje z jarní operace zad a ukončil sezonu.

Nizozemci zvolili antuku právě kvůli Berdychovi, jelikož to je jeho nejslabší povrch. "Věděli, že bude pět týdnů na betonu. Sázeli na to," přitakal Navrátil. Nyní by naopak antuka mohla hrát českému týmu do karet. "Mám v týmu určitě antukáře. Jirkovi, Lukášovi i Adamovi by měla sedět, na antuce vyrůstali a mají na ní dobré výsledky. Doufám, že v neděli budeme úspěšnější," řekl Navrátil.

Čeští šampioni z let 1980, 2012 a 2013 ze Světové skupiny sestoupili v minulosti jen jednou, po prohře doma s Německem v roce 2005. Naposledy baráž zvládli předloni v těžkých podmínkách v Indii.

Tam tehdy po úvodních problémech nakonec obstál Veselý, v současnosti 55. hráč ATP. Rosol (181.), který prochází herním útlumem a v poslední době hrál turnaje nižší kategorie, už v minulosti rovněž dokázal daviscupový tým podržet. "Klíč povede přes druhého hráče Nizozemců a jeden z našich singlistů se musí pokusit porazit Haaseho, na kterém budou ležet otěže a nebude to mít jednoduché," řekl Navrátil.

Do čtyřhry může Navrátil zařadit Veselého s Jebavým, kteří spolu nastupují na turnajích. "Hrají velice dobrý debly, ale v daviscupech hrál velice dobré debly i Pavlásek. Možností je více, ale bude se to odvíjet od toho, jak dopadne první den. Musíme počítat, že soupeři mají velice silnou čtyřhru v páru Rojer, Haase, takže s tímhle bodem to bude velice složité," očekává Navrátil.

S Nizozemskem mají tenisté pozitivní bilanci 5:1, prohráli s ním jen úvodní duel v roce 1925. Naposledy na sebe oba týmy narazily před třemi lety a v Ostravě zvítězili domácí 3:2. V baráži už Češi s Nizozemskem hráli v roce 2006 a právě tehdy usedl poprvé na kapitánskou židli Navrátil. "Tehdy jsme v Leidenu vyhráli 4:1, tak byl bych rád, kdybych po jedenácti letech vyhrál znovu," řekl.