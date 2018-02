Vídeň - Obavy kritiků současné britské vlády ohledně "pádu na dno" po vystoupení Británie z Evropské unie nejsou ničím podložené a Británie nebude "uvržena do stavu připomínajícího dystopickou fikci série Mad Max". Zástupcům předních rakouských podniků to dnes ve Vídni řekl britský ministr pro brexit David Davis. Dohoda s Evropskou unií do konce roku je podle něj na spadnutí.

Davisův projev byl další v sérii vystoupení nazývaných britskou vládou jako "cesta k brexitu", kterou se Londýn snaží odpovědět na sílící volání po zodpovězení klíčových otázek ohledně budoucích vztahů Británie a EU.

Podle Reuters bylo ministrovým cílem mimo jiné rozptýlit obavy zbytku Evropy, že Británie využije odchod z unie k deregulaci své ekonomiky a ke snížení standardů ve snaze přilákat investory. Davis uvedl, že britská výroba nikdy nebude levnější než čínská, a jeho země se tudíž musí soustředit na kvalitu služeb a produktů. Británie podle něj chce stát v čele globálního úsilí o zlepšování práv a standardů.

Davis vyjádřil přesvědčení, že Londýn a Brusel se dokážou domluvit; "na spadnutí" je podle něj dohoda do konce roku. Zároveň apeloval na ostatní země, aby braly vytvoření budoucího fungujícího partnerství jako "společné úsilí". Navrhl zavedení systému "oboustranného uznání", v němž bude panovat shoda ohledně společných výsledků regulace, jakými jsou ochrana spotřebitelů nebo finanční stabilita, ale každá ze stran se k nim bude moci dopracovat vlastními opatřeními.

Vystoupení Británie z EU je naplánováno na 29. března 2019 a britská vláda v poslední době čelí výtkám, že s procesem nepostupuje dostatečně rychle. Na kritiku reagoval Davis také zpochybněním apokalyptických vizí o budoucnosti Británie.

"Bojí se, že brexit povede k anglosaskému pádu na dno a Británie bude uvržena do stavu připomínajícího dystopickou fikci série Mad Max. Tyhle obavy nejsou ničím podložené, ani našimi dějinami, ani našimi úmysly, ani našimi národními zájmy," řekl Davis. "Ale přestože hluboce nesouhlasím s těmi, kdo tyto obavy šíří, je to připomínka toho, že musíme poskytovat ujištění," dodal.