Londýn - Británie bude usilovat o rovnocennost, nikoli o harmonizaci svých předpisů se směrnicemi Evropské unie po odchodu z evropského bloku. Prohlásil to dnes ve výboru britského parlamentu ministr pro brexit David Davis. Zároveň řekl, že do konce března očekává uzavření dohody s EU o přechodném období po vystoupení Británie z unie. Během tohoto období Británie nebude vazalem EU, ujistil Davis.

Davis dnes v parlamentu hovořil o pokroku při rozhovorech o britském odchodu z EU. Přitom se věnoval především budoucím obchodním vztahům a také předpokládanému harmonogramu dalších brexitových jednání.

Summit EU v prosinci potvrdil možnost posunu rozhovorů mezi EU a Británií do druhé fáze, tedy k budoucím vztahům a přechodnému období, které si přeje Londýn a které by mělo trvat zhruba dva roky po odchodu Británie z bloku na jaře 2019. Během tohoto období by měla podle představ zbývajících 27 zemí EU zůstat v platnosti například stávající unijní pravidla volného pohybu osob a další svobody spojené s jednotným unijním trhem.

Davis dnes potvrdil, že pro Británii se jeví jako vhodné dvouleté přechodné období, hlavní důraz by ale měl být kladen na budoucí vztahy s EU. Jednání o podrobnostech tohoto tématu by přitom podle něj mohlo pokračovat ještě v přechodném období. Davis řekl, že v té době by měla Británie vyjednávat například obchodní dohody se třetími zeměmi.

Ministr ujistil, že bude chtít uzavřít ambiciózní dohody o volném obchodu s různými státy. Nespokojí se například s převzetím všech částí existující dohody o volném obchodu mezi EU a Kanadou. Stávající dohody o volném obchodu s EU představují podle Davise základ, a nikoli strop toho, čeho chce Británie dosáhnout po brexitu.

Davis rovněž očekává, že právě během přechodného období Londýn uhradí svůj "účet za brexit". Británie slíbila EU zaplatit v rámci finančního vyrovnání mezi 35 až 39 miliardami liber (jeden až 1,1 bilionu korun). Tento slib je podmíněn dosažením dohody o budoucím partnerství.

Ministr pro brexit odmítl obavy, že Británie bude během přechodného období vazalským státem EU proto, že bude nadále pod jurisdikcí Soudního dvora EU. "Ne, nebudeme (vazalem)," odpověděl konzervativnímu poslanci Jacobovi Reesovi-Moggovi. "Kdyby to bylo navěky, moje odpověď by zněla ano, ale moje odpověď pro krátkou dobu je záporná," zdůraznil Davis.

Británie má v přechodném období v souladu s pravidly EU dál podléhat dohledu unijních agentur, Evropské komise i unijního soudu.

Ministr Davis dnes rovněž ujistil občany z unijních zemí žijící v Británii, že se nemají brexitu obávat. Deportováni podle jeho slov nebudou.