Praha - Zpěvák, kytarista a textař z Frýdku-Místku David Stypka ve svých sedmatřiceti letech vydává s kapelou Bandjeez debutové album. Na nahrávku s názvem neboj. hudebník, který na sebe upozornil úspěchem na turné s kapelou Jelen, zařadil i skladby z loňského čtyřpísňového EP Jericho.

"Myslím, že album neboj. bude oproti EP barevnější a možná i trochu veselejší. Mě samotného nejvíce těší fakt, že se nám podařilo nějakým vedením osudu udělat veselo-smutnou desku a že takový ten smutek a zmar, který je v písničkách zakotvený, neovlivňuje vyznění desky, na které je nakonec spousta naděje," řekl ČTK Stypka.

Album zpěváka nominovaného na objev roku v hudebních cenách Anděl patří k nejočekávanějším nahrávkám letošního roku. Například hledač hudebních talentů Martin Červinka, který nahrávku produkoval, hovoří o začátku kariéry umělce, který bude v budoucích letech provázet českou kulturní společnost. Stypkovi zvýšený mediální zájem o jeho osobu nevadí.

"Těší mě, že to, co dělám, někoho baví. Nic se pro mě nemění. Spousta kolegů z branže čelí mnohem větším tlakům a zvládají to," uvedl Stypka, který se na začátku roku stal potřetí otcem. "Do toho bylo turné s Jelenem, takže rodina to pocítila. Ale zvládli to dobře, takže jsem se ujistil, že se o ně mohu opřít."

Stypka album natočil se svojí kapelou Bandjeez, kterou tvoří bubeník Matěj Drabina, baskytarista Maro Zeman a hráč na klávesové nástroje Pavel Soloniak. "Funguje mezi námi úžasná chemie, proto ani nemůžeme mít na koncertech nějaký záskok. Myslím, že i proto naše deska hraje tak jak hraje," konstatoval Stypka, stoprocentní autor písní i textů.

Vedle Bandjeez na albu hostuje řada hudebních hostů včetně zpěvačky Ewy Farne, se kterou Stypka nazpíval emotivní duet Dobré ráno, milá. "Slyšel jsem jednu její písničku v polštině, kde zpívala ve velmi intimní poloze a líbilo se mi, co všechno umí. Proto mě napadlo tohle trochu překvapivé spojení," sdělil Stypka.

S Bandjeez má Stypka za sebou tři desítky koncertů jako hosté kapely Jelen na jejich vyprodaném turné Vlčí srdce. "Měl jsem strach, že nám to spolu nebude fungovat, ale žádné moje obavy se nenaplnily. Hned na prvním koncertě nás lidé nějak přijali a na posledním už jsme registrovali hloučky fanoušků, kteří s námi zpívali naše texty. Dorostli jsme do stavu, kdy jsme byli schopni hrát každý večer pro osm set až tisíc lidí," sdělil Stypka.

Album neboj. plánuje Stypka pokřtít na dvou velkých koncertech s kapelou Jelen 8. června v Brně a 18. června v Praze. "V létě máme spoustu hraní včetně návratu na festival v rumunském Banátu, ale stává se nám, že máme několik nabídek na jeden den. Snažíme se vyhovět co největšímu počtu žádostí o koncert, ale vždycky to nejde," konstatoval Stypka.