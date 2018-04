Stockholm - Poprvé od srpnového úvodního duelu sezony se obránce David Musil z Třince opět dočkal pozvánky do české reprezentace a na Švédských hrách může zabojovat o premiérovou účast na mistrovství světa. Ve výběru kouče Josefa Jandače se navíc poprvé potkal s mladším bratrem Adamem. Synové bývalého beka Františka Musila mohou napodobit svého dědu Jaroslava Holíka, který hrál v československém dresu s bratrem Jiřím.

Bratři Musilové do dnešního úvodního duelu závěrečného dílu Euro Hockey Tour proti Švédsku v Södertälje nezasáhnou a potkat na ledě se tak mohou nejdříve v sobotu v utkání proti Finsku. "Doufejme, že se to splní. Máme celkem tři zápasy a uvidíme podle trenérů, jak postaví sestavu. Snad si spolu zahrajeme," řekl David Musil.

S o čtyři roky mladším sourozencem Adamem už oba vykročili za svými prvními starty ve stopách otce Františka. Mistr světa z roku 1985 sehrál za federální a později i českou reprezentaci celkem 102 utkání. Startoval na šesti mistrovstvích světa, z kterých má kompletní sbírku medaili, a na dvou Kanadských pohárech.

Adam Musil po nedávném debutu zatím nasbíral šest startů a David, který si odbyl premiéru loni, o polovinu méně. Jejich děda Jaroslav Holík, mistr světa z roku 1972, sehrál za československou reprezentaci 142 utkání a jeho bratr Jiří je se 319 duely dokonce rekordmanem.

Musil přiznal, že jej napadlo, že teď dědu a prastýce s Adamem napodobí. "Ale nějak moc jsem nad tím nepřemýšlel. Skončila nám sezona s Třincem a všechno pak bylo takové narychlo," uvedl Musil. První setkání s bratrem v národním týmu navíc ani neměl moc čas probrat s otcem, který je jako skaut týmu NHL Buffala na mistrovství světa hráčů do 18 let v Čeljabinsku a Magnitogorsku. "Jen chvilku jsme si volali v pondělí, ale nějak moc jsme toho nestihli probrat po telefonu," podotkl David Musil.

V reprezentaci debutoval loni ve dvou zápasech v přípravě na mistrovství světa v duelech Euro Hockey Challenge s Norskem a Německem, ale v této sezoně po návratu po osmi letech ze zámoří do Evropy hrál zatím jen v srpnu duel se Slovenskem. "Moc jsem pozvánku nečekal a popravdě jsem o tom ani moc nepřemýšlel. Hrál jsem s Třincem a doufal jsem, že budeme hrát co nejdéle. Ale bylo to milé překvapení," podotkl bek, který má na kontě čtyři zápasy v NHL za Edmonton ze sezony 2014/15.

Má šanci v generálce na květnové mistrovství světa zabojovat o účast a udělá pro to maximum. "Uvidíme, jakou mi dají trenéři šanci si zahrát. Co dostanu, tak se budu snažit využít, co nejvíc budu moct," prohlásil Musil, jemuž končí v Třinci roční smlouva. "Byl jsem v Třinci hodně spokojený a teď ještě čekám, jak to všechno dopadne. Uvidíme," neprozradil své další kroky.