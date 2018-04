San Francisco - Identita a další osobní údaje většiny z více než dvou miliard uživatelů facebooku se mohly dostat do nepovolaných rukou. Na svém blogu to oznámila společnost Facebook, která stejnojmennou síť provozuje. Facebook doposud umožňoval hledat osoby podle e-mailu či telefonu, čehož mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce je od středy zablokována.

"Až do dneška lidé mohli zadat telefonní číslo či e-mail jiné osoby do vyhledávače facebooku, což jim pomohlo je najít. Bylo to velmi praktické při hledání přátel v jazycích, ve kterých je komplikované vypsat celé jméno, nebo v případech, že lidé mají stejná jména," napsal ve středu na blogu technologický ředitel podniku Mike Schroepfer. Dodal ale, že tuto funkci k získání dat z veřejné části profilů mohli zneužít sběrači dat.

Sběrači dat díky e-mailovým adresám a telefonním číslům, které si mezi sebou hackeři vyměňují či které jsou na internetu dostupné, mohli pomocí zmíněné aplikace facebooku získat jména osob a další osobní informace, jako jsou místo bydliště či zaměstnání. Vždy ovšem záleželo na tom, jaké údaje o sobě konkrétní uživatel na veřejné části profilu uvedl.

"Vzhledem k rozsahu a propracovanosti aktivity, kterou jsme zaznamenali, si myslíme, že veřejné profily většiny uživatelů facebooku mohly být takto prozkoumány," uvedl Schroepfer.