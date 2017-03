Serravalle (San Marino) - V dosavadních 42 reprezentačních zápasech vstřelil Vladimír Darida jediný gól, v duelu proti fotbalistům San Marina si bilanci vylepšil hned o dva zásahy. Navíc trefil i dvakrát tyč a byl spolu s Antonínem Barákem hlavním strůjcem kvalifikační výhry 6:0.

"Je škoda, že jsem dal nakonec jen dva góly, i když se mi to povedlo v reprezentaci poprvé. V klubu už jsem ale dva góly za zápas dal," připomněl Darida, že dvougólové představení předvedl dvakrát v dresu Plzně a jednou ještě v druholigovém Sokolově.

Tentokrát se poprvé prosadil střelou z hranice pokutového území k tyči a zaznamenal důležitý gól na 2:0, který český tým definitivně uklidnil. "Po druhém gólu to z nás spadlo a říkal jsem si, že je to už dobré. Tonda Barák to tam dobře vybojoval a zatáhl. Na mně bylo si to už jen dobře připravit a zamířit k tyči," popsal záložník Herthy Berlín.

Krátce na to si Darida stoupl k přímému kopu, přestřelil zeď, ale míč skončil jen na tyči. O chvíli později orazítkoval i druhou, poté co mu tvrdou střelu vytlačil domácí gólman. "Dvě tyče jsem teda dlouho nedal. Mrzí mě hlavně ten přímák, že tam nespadnul. Ale jsem hlavně rád, že jsme zápas zvládli tak, jak jsme zvládli, a že jsme to nějak nehonili v závěru," dodal.

Zvonění tyčí ho vyprovokovalo k tomu, aby si ve druhé půli vzal míč poté, co rozhodčí odpískal pokutový kop. "Při penaltě jsem si chtěl napravit chuť po těch dvou tyčích, tak jsem se domluvil s Bořkem Dočkalem. Řekl mi, že jestli chci, ať si to vezmu," prozradil.

Ve druhé půli se sice český gólostroj zadrhl, ale podle Daridy bylo důležitější, že si tým mohl zkoušet různé věci do dalších zápasů. "V poločase jsme si říkali, ať si zkusíme nacvičit některé věci a pojmeme to jako dobrý ostrý trénink. Na hřišti nás to bavilo, protože jsme si to udělali lehké. Jen škoda, že nám ve druhé půli nevyšly nějaké akce lépe," dodal.

Ve své kariéře prý zažil i lehčí soutěžní zápasy, než byl ten se San Marinem. Vzpomněl si zejména na 3. předkolo Ligy mistrů z roku 2013, kdy se s Plzní utkal s estonským celkem Nomme Kalju a Viktoria postoupila po výsledcích 4:0 a 6:2. "Pamatuji si, že i když jsme tam inkasovali, tak že to bylo ještě lehčí utkání," vzpomínal.

Ocenil i to, že se fotbalisté San Marina snažili nehrát jen destruktivně, ale pokoušeli se o rozehrávku, i když si tím komplikovali život. "Spoustu věcí nám usnadnili a góly nám darovali. I tím, že chtěli hrát a my jsme jim presinkem míče sbírali. Ale zase je hezké, že to jen nekopali dopředu, ale že se snažili o rozehrávku," pochválil soupeře Darida.