Praha - Českým Fotbalistou roku se poprvé v kariéře stal Vladimír Darida. Záložník Herthy Berlín v tradiční anketě Fotbalové asociace ČR porazil Petra Čecha, který předtím ovládl hlasování devětkrát a od roku 2008 ho porazil jen před třemi lety David Lafata, když Čech pravidelně nechytal. Třetí místo obsadil Michael Krmenčík z Plzně.

Mezi trenéry se po roční pauze vrátil na trůn Pavel Vrba, který vyhrál cenu pro kouče roku už posedmé za posledních osm let. Talentem byl zvolen Jakub Jankto z Udine a cenu pro nejlepší fotbalistku obhájila Lucie Voňková z Bayernu Mnichov.

O vítězích v anketách rozhoduje fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a svazu.

Sedmadvacetiletý Darida patří už sedm let mezi nejlepší české fotbalisty. Od května 2012 pravidelně reprezentuje a rychle se vypracoval mezi opory národního týmu. V anketě se objevuje šestý rok po sobě. Nejprve byl jedenáctý, poté třetí, čtvrtý, třetí a loni druhý za Čechem. Letos si s ním místa vyměnil a stal se za posledních deset let teprve třetím vítězem po Čechovi a Lafatovi.

V loňském roce odehrál Darida za Herthu v bundeslize 24 zápasů a dal jeden gól, přičemž od října do ledna bojoval se zdravotními potížemi a musel na operaci. Další tři starty přidal v pohárech a osmkrát nastoupil za národní tým, za který dal tři góly. Dvakrát se prosadil proti San Marinu a trefil se i proti Německu.

V bundeslize udivuje také svou výdrží. V této sezoně má průměr 150 naběhaných metrů na každou minutu, což je 13,5 kilometru na celý zápas. To ho řadí mezi nejlepší v celé soutěži.

S druhým místem se tentokrát musí smířit rekordman ankety Čech, který nedávno vychytal 200. nulu v Premier League. Od roku 2008 nevyhrál jen v roce 2014, kdy v Chelsea nechytal pravidelně a dělal náhradníka. Tehdy skončil až sedmý.

Na třetí místo poskočil z loňského sedmnáctého Krmenčík, který má za sebou nejlepší rok kariéry. V lize dal 17 gólů, dalších pět přidal v evropských pohárech a pětkrát se trefil i v národním dresu.

Vrbovi po loňském devátém místě zajistil návrat na trenérský trůn skvělý podzim s Plzní, se kterou za 16 zápasů ztratil jen dva body a přezimoval s rekordním náskokem. Za ním se umístil Jaroslav Šilhavý, který loni získal se Slavií titul, ale po nepřesvědčivém podzimu byl odvolán. Vydařený podzim vynesl na třetí místo Václava Jílka z Olomouce, který dosud v anketě nikdy nebodoval.

Anketa Fotbalista roku 2017:

Fotbalista roku: 1. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 542 b., 2. Petr Čech (Arsenal) 433, 3. Michael Krmenčík (Plzeň) 345, 4. Antonín Barák (Slavia Praha/Udine) 251, 5. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 181, 6. Tomáš Vaclík (Basilej) 85, 7. Jiří Pavlenka (Brémy) 73, 8. Patrik Schick (Sampdoria Janov/AS Řím) 68, 9. Jakub Jankto (Udine) 62, 10. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 59.

Další pořadí: 11. Milan Škoda (Slavia) 33, 12. Marek Suchý (Basilej) 30, 13. Josef Hušbauer (Slavia), Jan Kopic (Plzeň) oba 23, 15. David Lafata 22, 16. Tomáš Rosický (oba Sparta), Matěj Vydra (Derby) oba 18, 18. Milan Baroš (Liberec/Ostrava) 16, 19. Daniel Kolář (Gaziantepspor/Plzeň), Ladislav Krejčí (Boloňa) oba 8, 21. Bořek Dočkal (Che-nan Ťien-jie), David Limberský (Plzeň) oba 6, 23. Martin Fillo (Teplice), Roman Hubník (Plzeň) oba 5, 25. Filip Novák (Midtjylland) 4, 26. David Pavelka (Kasimpasa), Tomáš Souček (Liberec/Slavia) oba 3, 28. Šimon Falta 2, 29. Václav Jemelka (oba Olomouc), Josef Jindřišek (Bohemians 1905), Tomáš Kalas (Fulham) všichni 1.

Trenér roku: 1. Pavel Vrba (Plzeň) 407, 2. Jaroslav Šilhavý (Slavia Praha) 348, 3. Václav Jílek (Olomouc) 195.

Další pořadí: 4. Jindřich Trpišovský (Liberec) 120, 5. Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) 34, 6. Bohumil Páník (Zlín) 21, 7. Karel Jarolím (reprezentace ČR) 15, 8. Martin Hašek (Bohemians 1905) 12, 9. Roman Skuhravý (Opava) 7, 10. Luboš Kozel (reprezentace ČR do 18 a 19 let), Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 a 18 let) všichni 6, 12. Daniel Šmejkal (Teplice) 3, 13. Roman Pivarník (Plzeň/Brno) 2.

Talent roku: 1. Jakub Jankto (Udine) 654, 2. Michal Sáček (Sparta Praha) 248, 3. Martin Graiciar (Liberec) 167.

Další pořadí: 4. Alex Král (Teplice) 86, 5. Michal Sadílek (Eindhoven) 70, 6. Ondřej Mihálik (Jablonec) 53, 7. Matěj Pulkrab (Sparta/Liberec) 34, 8. Tomáš Zajíc (Slovácko) 25, 9. Aleš Matějů (Plzeň/Brighton) 22, 10. Denis Granečný (Ostrava) 16, 11. Matěj Chaluš (Příbram/Mladá Boleslav) 15, 12. Ondřej Šašinka (Senica/Ostrava) 8, 13. Antonín Vaníček (Bohemians 1905), Ladislav Takács (Mladá Boleslav) oba 7, 15. Ondřej Lingr (Karviná) 6, 16. Filip Havelka (Sparta/Liberec), Jiří Kulhánek (Vlašim/Liberec) oba 5, 18. Ondřej Bačo (Zlín), Miloš Kratochvíl (Senica/Brno), Tomáš Ladra (Pardubice) všichni 4, 21. Matěj Helebrand (Opava), Martin Jedlička (Příbram/Mladá Boleslav), Jakub Pokorný (Ostrava), Vojtěch Smrž (Karviná), Tomáš Wiesner (Vlašim) všichni 3, 26. Roman Macek (Bari/Cremona), Lukáš Sadílek (Slovácko), Daniel Trubač (Hradec Králové/Teplice) všichni 2, 29. Lukáš Buchvaldek (Olomouc), Libor Holík (Karviná/Zlín), Ondřej Chvěja (Ostrava), Antonín Růsek (Brno/Znojmo), Michal Řezáč (Vítkovice/Č. Budějovice), Dominik Sváček (Plzeň), Lukáš Vorlický, Martin Zikl (oba Brno) všichni 1.

Fotbalistka roku: 1. Lucie Voňková (Jena/Bayern Mnichov) 181, 2. Eva Bartoňová 161, 3. Kateřina Svitková (obě Slavia Praha) 151.

Další pořadí: 4. Tereza Krejčiříková (Slavia) 107, 5. Jana Sedláčková (Jena) 105, 6. Petra Divišová 98, 7. Tereza Kožárová (obě Slavia) 91, 8. Kamila Dubcová (Slovácko) 90, 9. Barbora Votíková (Slavia) 87, 10. Petra Bertholdová (Sparta) 83.

Síň slávy: Zdeněk Nehoda (mistr Evropy 1976).