Praha - Reprezentační záložník Vladimír Darida sice v pátečním kvalifikačním utkání s Německem vyrovnal výstavním gólem, nakonec však se spoluhráči musel skousnout trpkou porážku 1:2. Fotbalistu Herthy Berlín výsledek velmi mrzel, protože domácí podle něj podali proti úřadujícím mistrům světa dobrý výkon a remízu by si zasloužili.

"Je škoda, že jsme ten výsledek neudrželi, protože 1:1 by pro nás bylo zasloužené. Myslím, že jsme jim to dneska hodně ztížili. Jejich výkon také nebyl úplně nejlepší. Neříkám, že byli k poražení, ale určitě se s nimi dalo bodovat. Pro nás by byl ten bod v kvalifikaci hodně bonusový," řekl Darida novinářům.

V 78. minutě vyrovnal krásnou dalekonosnou střelou, která se od břevna odrazila za záda bezmocného brankáře Marca-Andrého ter Stegena. "Myslím, že takhle dobře jsem to asi nikdy netrefil. Vyšla úplně perfektně," popsal Darida.

"Ládík (masér Vladimír Mikuláš) den před zápasem chodil kolem tyčí a branek a snažil se to tam začarovat. Byli jme domluvení, že to mám trefit k pravé tyči a ono to tam spadlo. Je to hezké, ale obrovská škoda," přidal sedmadvacetiletý středopolař.

V 88. minutě favoritovi zajistil vítězství hlavičkou po standardní situaci stoper Mats Hummels, který možná předtím fauloval Jakuba Jankta. "Jsem hodně zvědavý, až se na to podívám na videu. Hummels tam zablokoval Janktiče, nevím, jestli to nebylo trošku i s faulem, protože se pak nemohl chytit hráče. Já se Hummelse snažil navázat, ale už byl nade mnou ve výskoku," upozornil Darida.

Němci šli na pražském Edenu do vedení už ve čtvrté minutě po trefě Tima Wernera, ale Darida se případného debaklu nebál. "Po prvním gólu jsme na to nemysleli. Kdyby to bylo třeba 3:0, tak pak asi člověk na to myslí. Byl to gól v úvodu a my měli dalších 85 minut nato vstřelit branku nebo ten zápas otočit. Branku jsme vstřelili, ale bohužel to neudrželi," konstatoval bývalý hráč Plzně nebo Freiburgu.

Český tým pro uchování teoretické naděje na druhou příčku v kvalifikační skupině, která může znamenat postup do baráže o mistrovství světa, musí v pondělí zvítězit v Severním Irsku. "My musíme udělat všechno pro to, abychom ze Severního Irska přivezli tři body. To je nejdůležitější a potom budeme koukat na další týmy. Musíme co nejrychleji zregenerovat a předvést minimálně stejně kvalitní výkon jako proti Německu," prohlásil Darida.