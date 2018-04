Kodaň - V Dánsku byl k doživotnímu trestu vězení odsouzen konstruktér Peter Madsen, který byl shledán vinným, že na své ponorce loni v srpnu mučil a pak zavraždil švédskou novinářku Kim Wallovou. Madsen vraždu novinářky již dříve popřel a proti verdiktu se dnes odvolal.

Předsedkyně soudu Anette Burköová v odůvodnění maximálního možného trestu uvedla, že Madsen vraždu novinářky předem naplánoval. Na ponorce reportérku také sexuálně zneužil a její mrtvé tělo pak rozřezal. "Jde o cynické, plánované sexuální zneužití a vraždu náhodně vybrané ženy, která v souvislosti se svou novinářskou prací vstoupila na palubu ponorky," citoval soudkyni dánský list Berlingske Tidende. Tříčlenná soudní porota rozhodla o vině a výši trestu pro Madsena jednomyslně.

Sedmačtyřicetiletý vynálezce původně tvrdil, že novinářku, která ho kvůli psaní reportáže doprovázela na plavbě ponorkou, v pořádku vysadil na břehu. Později prohlásil, že zemřela nešťastnou náhodou, když na ni spadl těžký poklop ponorky. Pak výpověď ještě jednou změnil a řekl, že se nadýchala oxidu uhelnatého uvnitř jeho podomácku vyrobeného plavidla, zatímco on sám byl na jeho venkovní palubě.

Madsen nicméně přiznal, že se těla následně rozhodl zbavit, rozřezal je a hodil do moře. Ponorku nechal záměrně ztroskotat, sám se ale zachránil. Obhajoba požadovala pro konstruktéra šest měsíců odnětí svobody, které si Madsen již odpykal ve vazbě.

Trup novinářky bez končetin a hlavy našel deset dní po jejím zmizení cyklista na pláži na kodaňském předměstí. O několik týdnů později nalezli policejní potápěči další části těla novinářky v plastových pytlích zatížených kovem v kodaňské zátoce Köge.

Podle soudních lékařů Wallová zemřela v důsledku nedostatku vzduchu v plicích, což mohlo nastat při podřezání nebo fyzickém udušení oběti. Při pitvě byly rovněž odhaleny stopy poranění, z nichž řada byla patrná v oblasti genitálií.

Předsedkyně soudu poukázala na to, že Madsen před vraždou projevoval zájem o násilné činy. Jak u soudu již dříve uvedl státní zástupce, Madsen si před tím, než s Wallovou vyrazil na cestu, na internetu hledal videa s mučením a vraždami žen.

Madsen také podle soudu čin chladnokrevně naplánoval. Na palubu si totiž mimo jiné vzal nástroje, které s sebou běžně nevozil - pilu, speciálně upravené šroubováky a nože, které k ničemu jinému nepotřeboval. Těmi pak Wallovou mučil.

Podle listu Berlingske Tidende není v Dánsku příliš obvyklé, aby vrazi, kteří zabijí jednoho člověka, dostali doživotí. V tomto případě ale soud přihlédl k extrémně brutální povaze Madsenova činu. Zločinci odsouzení v Dánsku na doživotí si v průměru odsedí ve věznici 16 let. Nejdříve může být Madsen propuštěn po 12 rocích v cele, píše Berlingske Tidende.

Madsen přibližně čtyřicetitunové a 18 metrů dlouhé plavidlo UC3 Nautilus zkonstruoval, a vytvořil tak největší amatérsky postavenou ponorku na světě. Wallová o plavidle psala reportáž a na jeho palubě byla s Madsenem 10. srpna sama. Soud dnes rozhodl, že ponorka bude zabavena a měla by být zničena.

Wallová studovala na pařížské Sorbonně, na Londýnské ekonomické škole (LSE) a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde získala v roce 2013 magisterský titul v oboru žurnalistiky. Psala mimo jiné pro list The New York Times, The Guardian nebo pro časopis Time.