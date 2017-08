Sydney - Dánského korunního prince Frederika nechtěli na návštěvě Austrálie vpustit do baru, protože u sebe neměl doklad totožnosti, kterým by prokázal svůj věk. Devětačtyřicetiletému následníkovi dánského trůnu ale nakonec po přímluvě diplomatické ochranky vstup do podniku umožnili, informoval zpravodajský web BBC.

Kuriózní incident se odehrál o víkendu, kdy se Frederik pokusil s několika přáteli dostat do baru Jade Buddha v australském Brisbane. U vchodu ho ale odmítli vpustit, neboť nemohl prokázat svůj věk. Zhruba po čtvrthodině se princ vrátil se s přidělenou diplomatickou ochrankou, která majitele baru přesvědčila, že může udělat výjimku. Princ se tak nakonec do podniku přece jen dostal.

V několika australských státech a územích platí přísné zákony na ochranu mladistvých, podle kterých v pozdních večerních hodinách musí všechny osoby, které chtějí vstoupit do hospody či baru, prokázat svůj věk.

"Je to hloupý zákon. Vždycky jsme byli přesvědčeni, že to bude noční můra," řekl majitel baru Jade Buddha Phil Hogan místnímu listu The Courier Mail. Podle něj se stává poměrně často, že musí zamítnout vstup turistům, kteří nemají o normě platící ve státě Queensland tušení.

Dánský korunní princ Frederik je ženatý s Australankou Mary Donaldsonovou, kterou poznal během olympiády v Sydney v roce 2000 - v jednom z místních barů.