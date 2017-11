New York - Dánská tenistka Caroline Wozniacká zažívá po nedělním triumfu ve finále Turnaje mistryň štěstí i v osobním životě. Třetí hráčka světového žebříčku na sociálních sítích oznámila, že se během dovolené na Bora Bora zasnoubila s americkým basketbalistou Davidem Lee.

"Nejšťastnější den mého života, včera jsem řekla ano spřízněné duši," tweetovala Wozniacká společně s fotografií své ruky s diamantovým prstenem.

Sedmadvacetiletá Wozniacká novinku pustila do světa tři a půl roku poté, co těsně před svatbou zkrachoval její vztah s golfistou Rorym McIlroyem. Severoirský hráč z plánovaného manželství vycouval až poté, co rozeslali pozvánky na obřad a oslavu.