Praha - Detektivové Daňové Kobry obvinili 11 lidí a tři firmy z krácení daní při obchodování s drahými kovy. Státu nadměrnými odpočty daně z přidané hodnoty vznikla škoda nejméně 260 milionů korun. Stíhaným hrozí vězení od pěti do deseti let, dva z nich soud poslal do vazby. ČTK to oznámil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

"Skupina obviněných osob měla podle našich závěrů cíleně založit a následně ovládat víceúrovňový řetězec nejméně 32 tuzemských společností, posloupně obchodujících v režimu DPH s drahými kovy (směsi zlata, stříbra, stříbrného granulátu a platiny)," uvedl Ibehej. Drahé kovy neznámého původu se podle mluvčího "uměle" prodávaly přes několik firem. "Koncové společnosti se pak měly zbavovat daňové povinnosti na výstupu dodáním zboží do jiného členského státu EU, v důsledku čehož mělo docházet k čerpání vysokých nadměrných odpočtů DPH," dodal.

Detektivové v polovině září provedli 19 prohlídek domů, bytů a dalších prostor, při kterých shromáždili důkazy dokumentující činnost obviněných. Jako výnos z trestné činnosti zajistili šperky, drahokamy, nemovitosti, peníze na účtech a v hotovosti dohromady zhruba za 30 milionů korun. "Úspěšným zásahem se podařilo v součinnosti NCOZ a Finanční správy zabránit vyplacení dalších neoprávněných odpočtů ve výši nejméně 50 milionů korun," doplnil Ibehej.

Finanční vyšetřování podle mluvčího pokračuje. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.