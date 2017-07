Praha - Ofenzivní záložník Danny si v nedělní generálce proti Nice (4:1) poprvé zahrál za fotbalisty Slavie na stadionu v Edenu a vypracoval pro spoluhráče několik gólových šancí. Nejzvučnější letní posila červenobílých ale cítí, že může hrát ještě lépe. Věří, že český šampion je nachystán na vstup do sezony a v Lize mistrů ukáže, jak kvalitní tým má.

"Myslím, že můžu hrát ještě lépe. Začal jsem pořádně trénovat teprve před dvěma týdny, protože předtím jsem trávil čas na dovolené s rodinou. Musím se ještě naučit přesné návyky spoluhráčů, ale věřím, že je to na dobré cestě. Jsem přesvědčen, že na ty nejdůležitější zápasy v předkolech o Ligu mistrů budeme připraveni," řekl Danny novinářům.

Za Slavii už nastoupil do dvou zápasů na soustředění v Rakousku. "Byl to můj třetí zápas za Slavii a cítím se lépe a lépe, ale vím, že můžu být ještě daleko lepší. Musím ještě více trénovat a koncentrovat se na další práci a zápasy," doplnil třiatřicetiletý Portugalec, který do Slavie přišel po angažmá v Petrohradu.

Proti Nice odehrál první poločas na pravém křídle a na přestávce se přesunul nalevo. "Nezáleží mi, kde přesně nastoupím. O tom rozhoduje trenér a já chci pomoct z každé pozice. Musím ale říct, že se cítím dobře na obou křídlech," prohlásil rodák z Venezuely.

Pochvaloval si, že Slavia v generálce čtyřmi góly po přestávce otočila stav a získala skalp třetího týmu minulé sezony francouzské ligy. "Vždy je skvělé, když vyhrajete větším rozdílem, ale nejsem překvapený, že jsme proti Nice vyhráli o tolik branek, protože vím, jak skvělé hráče máme, co dokážou. Už v první půli jsme si vypracovali spoustu gólových příležitostí, které jsme ale neproměnili. To byl jediný rozdíl. V druhé půli jsme to napravili," prohlásil bývalý portugalský reprezentant.

Věří, že mužstvo dobře naladilo formu na kvalifikaci Ligy mistrů, do které Slavie vstoupí za osm dní. "Cítím, že tým hraje každým zápasem lépe. Všichni trénuji opravdu tvrdě a jdeme správným směrem, abychom byli připraveni. Navíc na všech vidím, že se na boje o Ligu mistrů těší," uvedl Danny.

"Se spoluhráči můžeme zažit se Slavií parádní rok. Věřím, že budeme hrát Ligu mistrů a všem ukážeme, jak dobří hráči tu jsou. Jsem rád, že tady můžu být, a věřím, že vyhrajeme hodně trofeji," dodal bývalý kapitán Petrohradu.

Už začíná rozumět některým českým slovům. "Už poslouchám lidi, takže už znám fráze jako dobrý den a podobně. Čeština je podobná ruštině," podotkl.

Těší se, že také více pozná Prahu. "Zatím jsem ještě nic pořádně neviděl, nebyl ještě čas. Ale ještě než jsem podepsal smlouvu, tak mi všichni říkali, že Praha je úžasné město pro rodinu. Mám teď dva roky, abych si Prahu s rodinou užil," doplnil Danny.