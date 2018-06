Praha - Zpěvák, skladatel a scenárista Daniel Landa oslaví své padesátiny, které připadají na 4. listopadu, sérií koncertů ve velkých halách. Budou se konat na podzim v Bratislavě, Brně, Ostravě, Pardubicích, Českých Budějovicích a Praze. Hudebník, jehož některé aktivity vyvolávají odmítavé postoje, chce vedle svého jubilea připomenout také 100. výročí Československé republiky. Řekl to v rozhovoru pro ČTK.

Turné Landa zahájí 24. října v Bratislavě. O sérii vystoupení je velký zájem. Poslední koncert konaný v den jeho narozenin v pražské Tipsport Aréně je již dnes vyprodaný. Hostem turné bude zpěvák Přemysl Pálek, který v Divadle Kalich ztvárňuje titulní roli v Landově muzikálu Krysař.

Před třemi lety na Landův koncert v pražských Letňanech dorazilo přes 50.000 lidí. Následovat mělo velké turné, které však zpěvák z obav o bezpečnost zrušil. Landa v té době ostře vystupoval proti takzvanému Islámskému státu (IS).

V poslední době Landa objížděl komornější sály s kytarou a autorským čtením ze svých knih Všeník a Obvšeník. "Moc mě to bavilo. Samozřejmě je obrovský rozdíl, jestli hrajete velké mase, anebo jednotlivým lidem, jejichž tváře dokážete z jeviště rozeznat. Jde o úplně odlišný způsob komunikace s publikem a o úplně jiný druh energie, která tam protéká. Obě polohy mají své," uvedl.

Landa poté, co před šesti lety během projevu na vyhlašování Českého slavíka oznámil přerušení své hudební kariéry, přijal umělecké jméno Kouzelník Žito. Aktuální turné pojede opět pod svým jménem. "Kouzelník Žito byl několikaletý umělecko-sociální experiment, který čeká na své umělecké zhodnocení filmem Odžito, jehož scénář teď píšu. Turné absolvuji 'postaru' jako Daniel Landa," vysvětlil.

Landu doprovodí klávesista Karel Mařík, kytarista Tomáš Vartecký a bubeník Marek Žežulka. Jméno baskytaristy zatím nebylo oznámeno.

Na koncertech zazní písně z jeho sólové kariéry jako Protestsong, Vltava, Motýlek nebo Pozdrav z fronty. Playlist ještě nevzniká, podle Landy v něm nebudou skladby z období jeho působení v kapele Orlík ani muzikálové melodie. "Z muzikálů tam bude jedině Touha, lidé by mi neodpustili, kdyby chyběla," uvedl.

Součástí listopadových koncertů má být krátký Landův proslov ke 100. výročí Československé republiky. "Samostatnost je velká vzácnost a darem od našich předků, kteří za to dohromady strávili tisíce let v kriminále a někteří i umírali. Samostatnost a svoboda je velice křehká a obojí nám nějak mizí pryč. Když se o tvém domě rozhoduje ve tvé čtvrti, tak je to vždycky lepší, než když se o tvém baráku rozhoduje v jiné zemi. Ale je to o diskuzi, ať si k tomu každý řekne své a výročí republiky je dobrou příležitostí tohle téma předestřít," podotkl Landa.

Daniel Landa má na kontě přes 1,2 milionu prodaných desek, stojí i za muzikály Krysař, Tajemství, Touha a Klíč králů. Uvedení hudebního dramatu Tajemství Zlatého draka v Národním divadle Brno, pod kterým je Landa podepsán coby autor scénáře i hudby, vyvolalo protesty části kulturní obce.