Zlín - Daniel Bergman, syn známého švédského režiséra Ingmara Bergmana, přijel na zlínský filmový festival se svým snímkem Nebojácná Kajsa. Film vznikl podle povídky Astrid Lindgrenové. Jedním z hlavních rysů její tvorby podle něj je, že děti v příbězích vystupují jako silné postavy, které dokážou vzít osud do svých rukou. Její síla je také v tom, že se dokáže na těžkosti života podívat z pohledu dítěte, řekl dnes novinářům Bergman.

"Kajsa je silná osobnost, přestože jsou jí jen čtyři roky, je sebevědomá," uvedl Bergman. Hlavní hrdinka příběhu se musí postarat o řadu věcí, když si její babička zlomí nohu. "Mnozí autoři dětských knih nebo filmaři se na dítě dívají jako na jiný živočišný druh, to Astrid nikdy nedělala, dokázala se na život podívat očima dětí, mít jejich perspektivu, byla v tom velmi uvěřitelná a jedinečná," řekl Bergman. Představitelku hlavní role ve svém filmu nemusel podle svých slov téměř režírovat, jen ji následoval. "Všichni jsme asi viděli filmy, kde děti říkají věty, které by nikdy neřekly a chovají se jako dospělí. To není dobré," řekl čtyřiapadesátiletý Bergman.

Klasické snímky zachycující hrdiny knih Lindgrenové jsou podle něj těžce znovu natočitelné. "Filmy jsou solidní, není to žádná velká filmařina, ale stále skvěle fungují na publikum. U některých filmů bych si remake dokázal představit, ale musel by to být vynikající režisér, a já bych to dělat nechtěl. Američani se o to pokoušeli, ale bylo to přehnané a ne moc dobré," řekl Bergman.

Syn slavného režiséra ve 14 letech začal pracovat u filmu jako technik, také při snímcích svého otce. Ve 24 letech režíroval svůj první film, Nebojácná Kajsa byla dokončena v roce 1989. Jeho otec poté napsal film S nejlepšími úmysly a chtěl, aby ho se svým synem režírovali společně. "Ale já jsem odmítl. Nechtěl jsem být v tom věku s ním spojován. Stejně se tak ale nakonec stalo. Později jsme se domluvili, že uděláme něco z jeho biografie, jednu z epizod, on napsal scénář a já to režíroval, tak vznikla Nedělňátka," uvedl Bergman.

Kvůli častému spojování jeho osoby se slavným otcem nakonec Daniel Bergman před 15 lety z filmového světa odešel. Natočil ještě dokument o zdravotnických záchranářích, rok jezdil se sanitkou. Touto prací byl tak fascinován, že si doplnil vzdělání a stal se záchranářem ve Stockholmu. "Z mého pohledu dělám něco mnohem důležitějšího než v minulosti," uvedl Bergman, pro kterého však zůstal film koníčkem a není vyloučené, že se k němu někdy vrátí. "Nyní pracuji na třech projektech, uvidíme, co vyjde. Musel bych asi práci záchranáře na čas odložit," řekl.