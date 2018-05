Las Vegas (USA) - Další z řady příběhů, které ve finále Stanleyova poháru velmi často píšou hráči, kteří jsou jindy ve stínu hvězd, napsal ve druhém utkání dánský útočník Lars Eller z Washingtonu. Devětadvacetiletý centr dostal více prostoru poté, co se v první třetině zranil Jevgenij Kuzněcov. Výsledkem byl obrat z 0:1 na 3:1 a po vítězství 3:2 také vyrovnání Capitals na 1:1 v sérii s Vegas.

Zatímco v prvním utkání pro sebe uzmul slávu český útočník Tomáš Nosek díky dvěma gólům, tentokrát měl dirigentskou taktovku v ruce Eller. Od 15. minuty, kdy zmizel v šatně po tvrdém zákroku Braydena McNabba ruský centr prvního útoku Kuzněcov, stihl Eller do poloviny zápasu tři body za gól a dvě asistence. A to ještě v závěru druhé části napálil Jakub Vrána po jeho přihrávce v přečíslení dvou na jednoho tyč.

"Tenhle kluk je něco jako naše tajná zbraň," prohlásil kapitán Alexandr Ovečkin. "Je těžké proti němu hrát, když je ve formě a hraje nejlíp, jak umí. Má skvělý cit pro puk a dokáže připravovat šance. Dnes předvedl vážně skvělý výkon," ocenil Ovečkin.

Obávaný kanonýr byl tím, kdo ve 26. minutě dovršil obrat na 2:1 poté, co ho v přesilové hře ideálně našel právě Eller. Ten se po zranění posunul o útok výš mezi T.J. Oshieho a Vránu, jejichž centr Nicklas Bäckström zaujal Kuzněcovovo místo ve středu první formace s Ovečkinem a Tomem Wilsonem.

"Čím více mám prostoru na ledě, tím lépe se cítím s pukem na holi a celkově při hře. Už od série s Tampou Bay jsem věděl, že mezi námi s Vránou a Oshiem to funguje. Takže mě nijak nepřekvapilo, že nám vyšlo pár dobrých věcí i teď, když nás dali zase dohromady," řekl Eller, jenž tak připomněl čtyři zápasy play off, které byl nucen Bäckström vynechat. V nich Dán zaznamenal pět bodů za dva góly a tři nahrávky.

"Předně je třeba zdůraznit, že jde o výborného hráče. Tam to celé začíná," uvedl kouč Barry Trotz na adresu hvězdy dánského hokeje, která si play off již zahrála i za St. Louis a Montreal.

"Lars se nebojí převzít zodpovědnost a dobře ví, že po hráčích, jako jsou 'Backy' a 'Kuzy' zůstává velká díra, kterou je potřeba zaplnit. Dnes tu příležitost zase dostal a myslím, že si ji naplno užil. Ukázal, čeho všeho je schopný. Dobře ví, že na něho spoléháme. Je jedním z nejoblíbenějších hráčů v kabině a dokáže to naplno rozbalit, když to nejvíce potřebujeme," prohlásil Trotz.

Ve finále Stanley Cupu skóroval jako druhý dánský rodák po Janniku Hansenovi, jenž se trefil v roce 2011 za Vancouver. "Lars do toho naskočil a skvěle se s tím popral. Museli jsme se s podobnou situací vypořádat poněkolikáté v sezoně. A nejdůležitější to bylo, když Nicklas (Bäckström) vypadl ke konci série ve druhém kole. Ale tak to má být, když dostanete příležitost - žádné výmluvy, každý další kluk je připravený naskočit do hry a usilovat o výhru," uvedl obránce Capitals Matt Niskanen.