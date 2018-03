Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 18. března 2018 v Pardubicích. Brankář Třince Šimon Hrubec dostává první gól, vlevo je jeho spoluhráč Lukáš Krajíček.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 18. března 2018 v Pardubicích. Brankář Třince Šimon Hrubec dostává první gól, vlevo je jeho spoluhráč Lukáš Krajíček. ČTK/Taneček David

Pardubice - Hokejisté Třince se po dvou domácích výhrách v Pardubicích postupu do semifinále nepřiblížili a míří domů za stavu 2:2 na zápasy. Zatímco v sobotu do posledních vteřin bojovali o úspěch a prohráli 2:3, dnes se proti Dynamu střelecky neprosadili a podlehli 0:3.

"Jsme smutní, protože jsme prohráli. Hrajeme teď vlastně na dvě vítězná utkání s tím, že začínáme doma. To je ještě pořád dobré. Dáme do toho všechno," řekl třinecký útočník Jiří Polanský, podle něhož Oceláři neměli špatný vstup do utkání.

"Měli jsme několik šancí, které jsme nevyužili. Chybí nám branky. To, abychom Pardubice zatlačili a přehrávali. Máme na to, abychom jim způsobili problémy v jejich obranném pásmu, ale nedaří se nám to," litoval Polanský.

Šestatřicetiletý centr vidí také problém v tom, že se Ocelářům nedaří využívat přesilové hry. V sérii se prosadili z 19 výhod pouze jednou v úvodním utkání. "Tam si potřebujeme pomoct gólem, nastartovat se nebo aspoň udělat takový tlak, aby ten tým byl v defenzivě a třeba v dalších střídáních jsme z toho dali gól," podotkl Polanský.

Na brankáře Ondřeje Kacetla vyslali dnes Oceláři jen 16 střel a nepřekonali jej. "Nevím, kolik těch zákroků bylo vážně těžkých. Gólman může mít 20 zákroků a dá se to chytnout do kšiltovky. Nebo může mít šest zákroků a budou strašně těžké. Nevím, někdy z té střídačky je to vidět jinak, to nechám posouzení na jiných," uvedl Polanský.

S pěti body za tři branky a dvě asistence ze čtyř zápasů je neproduktivnějším hráčem Třince v play off, přesto v závěrečné třetině po stažení sestavy koučem Václavem Varaďou nehrál. "Tak se trenér rozhodl. Míchalo se to, prostě jsem nehrál," uvedl Polanský.

"Já jsem strašně rád, že hraju vůbec v Třinci, že si můžu přetáhnout ten dres přes hlavu a být tady s klukama a hraju play off. Věděl jsem, že vezmu jakoukoliv roli v týmu," doplnil Polanský, který v minulé sezoně pod koučem Vladimírem Kýhosem vypadl ze sestavy a od prosince do konce ročníku hostoval ve švýcarském druholigovém Oltenu.

"Nevadí mi třeba i to, že nejsem v přesilovkách. Jedeme dál, dáváme góly a děláme body se spoluhráči i ve hře pět na pět, což si myslím, že tomu týmu hrozně prospívá. Nehrál jsem, to se stává, to je hokej," nedělal si Polanský hlavu z toho, že závěr boje v Pardubicích proseděl na střídačce.