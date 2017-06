Londýn - Teroristický útok v centru Londýna si v noci na dnešek vyžádal životy sedmi lidí a desítky zraněných, z nichž 21 je v kritickém stavu. Trojice útočníků najela dodávkou do lidí na mostě přes Temži, poté zamířila do nedaleké čtvrti Borough Market, kde zaútočila na lidi noži. Policie atentátníky, jejichž identitu již podle BBC zná, za osm minut po ohlášení incidentu zastřelila. Podle ministryně vnitra Amber Ruddové atentát souvisel s islámským radikalismem. Británie si oběti připomene v úterý minutou ticha, v pondělí se v parku u mostu bude konat pietní shromáždění.

Útok odsoudila řada státníků včetně českého premiéra Bohuslava Sobotky, prezidenta USA Donalda Trumpa či francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Prezident Miloš Zeman zaslal kondolenci britské královně Alžbětě II.

K činu se zatím nikdo nepřihlásil, příznivci teroristických organizací jako Islámský stát či Al-Káida ale na internetu atentáty oslavují, naopak Muslimská rada Británie (MCB) útoky odsoudila.

Britské politické strany s výjimkou Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) kvůli útoku přerušily do pondělí kampaň před čtvrtečními volbami. Večerní benefiční koncert pro oběti nedávného atentátu v Manchesteru se ale podle plánu konal.

V Londýně se dopoledne kvůli atentátu sešel vládní výbor pro krizové situace COBRA. Premiérka Theresa Mayová v prohlášení po ukončení schůzky vyzvala k přísnější globální kontrole internetu, aby se zabránilo šíření extremistických názorů, a ke zpřísnění postoje vůči domácím radikálům. Země podle ní byla vůči extremistům "až moc tolerantní". "Nemůžeme a nesmíme předstírat, že věci mohou pokračovat tak jako dosud," uvedla Mayová. Policie podle ní zmařila od útoku u britského parlamentu 22. března pět věrohodných teroristických spiknutí.

Šéf liberálních demokratů Tim Farron a někdejší předseda britské protievropské strany UKIP Nigel Farage shodně kritizovali slova Mayové o tom, že "už toho bylo dost". Podle obou politiků měly úřady říci dost již po prvním útoku a prověrku protiteroristických opatření nařídit už dávno.

Na mostě London Bridge nejdřív vjela bílá dodávka vysokou rychlostí na chodník a srazila několik pěších. Útočníci pak pokračovali v jízdě až k tržišti Borough Market, které je plné restaurací a barů. Tam vystoupili a napadali lidi noži s dlouhou čepelí. BBC s odvoláním na jednoho ze svědků informovala, že atentátníci křičeli: "Toto je pro Alláha".

Útok si vyžádal sedm mrtvých a 48 lidí bylo hospitalizováno, v nemocnicích jich nyní zůstává 36. Mezi mrtvými je i jeden Kanaďan a jeden Francouz a mezi zraněnými jsou vedle Britů také občané Austrálie, Francie, Německa a Nového Zélandu. Mezi oběťmi a zraněnými zatím nejsou hlášení žádní Češi, uvedlo ministerstvo zahraničí, které situaci dál sleduje.

Policie při zásahu postřelila jednoho civilistu, ten ale není v ohrožení života. Zbraň použilo celkem osm policistů, kteří vystřelili padesátkrát.

Ministryně vnitra Ruddová uvedla, že atentát souvisel s islámským radikalismem. Dodala nicméně, že protiteroristické úřady nedoporučily zvýšit stupeň ohrožení terorismem v zemi ze současného druhého nejvyššího na úplně nejvyšší, kritický. Policie podle ní totiž věří, že dopadla "všechny hlavní pachatele" atentátu.

Identitu útočníků policie zatím nezveřejnila. Sousedé jednoho z nich ale vypověděli, že byl pákistánského původu, další soused pak hovořil o blízkovýchodních rysech.

Policie v Londýně a okolí podnikla několik razií, mimo jiné v Barkingu, kde jeden z útošníků podle všeho žil, či ve čtvrti East Ham. Zadrženo dosud bylo 12 lidí, policie jejich identitu neupřesnila.

Očitá svědkyně incidentu BBC řekla, že při incidentu na mostě viděla bílou dodávku, jak vyjela ze silnice a zasáhla pět nebo šest lidí. Dodávku údajně řídil muž rychlostí přibližně 80 kilometrů za hodinu.

Násilí proměnilo oblast plnou barů a restaurací ve scénu paniky a chaosu. Policisté na přeplněných ulicích volali na lidi, aby utekli, popisovala situaci agentura AP. Britská média také citují mnohá svědectví o tom, jak se lidé útočníkům postavili, například po nich házeli židle.

V centru Londýna po útoku zůstává nadále množství policistů. Londýnský starosta Sadiq Khan sdělil, že početnější hlídky budou ve městě i v příštích dnech, ale že by se veřejnost neměla znepokojovat. Za to se dostal do sporu s Trumpem, který kritizoval starostova slova o tom, že není důvod k poplachu. Kancelář starosty kritiku odmítla s tím, že Trump vytrhl slova z kontextu.

Po útocích britská veřejnost oslavuje zasahující policisty za hrdinství. Mezi prvními, kdo se teroristům postavil, byl policista mimo službu, který je nyní v kritickém stavu. Vážně byl zraněn i dopravní policista, který atentátníkům čelil jen pendrekem.

Vyjádření díků míří také k majitelům hospod a restaurací, taxikářům a dalším lidem, kteří nezištně pomáhali zachraňovat životy. Jedním ze symbolů "britského" přístupu k atentátům se stala fotografie muže, který z místa útoků utíká se sklenicí piva v ruce.

Poslední londýnské útoky se odehrály nedlouho poté, co byl stupeň ohrožení terorismem v zemi snížen z nejvyššího na druhý nejvyšší. Na maximální úrovni byl po atentátu v Manchesteru, kde 22letý sebevražedný útočník 22. května po koncertu americké popové zpěvačky Ariany Grandeové zabil 22 lidí. Zpěvačka už na twitteru uvedla, že se modlí za Londýn.

Dva měsíce předtím vjel do davu lidí na londýnském Westminsterském mostě 52letý islamista, který poté u parlamentu ubodal neozbrojeného policistu. Útok si vyžádal šest obětí na životech, atentátníka zastřelila policie.