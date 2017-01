Praha - Další sněhová nadílka dnes po ránu opět zkomplikovala provoz na českých silnicích. V Libereckém, Ústeckém a Pardubickém kraji jsou některé silnice uzavřené, dopravní problémy byly i na dálnicích D8 a D5. Nehoda kamionu dopoledne zablokovala dálnici D10 u Mladé Boleslavi, místem projedou jen osobní automobily. Sněžení navíc doprovázel silný vítr, který hlavně v horách vytvořil na cestách sněhové jazyky a závěje. Silničáři jsou v terénu, pluhují a odstraňují uježděné vrstvy sněhu. Úklid cest ale někde blokují uvízlé kamiony v kopcích.

Do rána v Česku připadlo od jednotek do 20 centimetrů sněhu, příval tedy nebyl tak vydatný jako v noci na středu. Sníh tentokrát připadl i v Praze, kde vytvořil asi třícentimetrovou sněhovou pokrývku. Podle meteorologů by se sněžení mělo v příštích 24 hodinách přesunout k Jeseníkům, ale ochladí se.

Kolik sněhu připadlo v horách za poslední dva dny

Místo Nadmořská výška v metrech Výška sněhu v úterý v 07:00 (v cm) Výška sněhu dnes v 07:00 (v cm) Změna výšky sněhu (v cm) Hanapetrova Paseka v Krkonoších 875 35 90 +55 Luisino údolí v Orlických horách 875 40 70 +30

Zdroj: ČHMÚ

Jihočeský kraj

Sněžení komplikuje dopravu na některých jihočeských vozovkách. Jde především o Prachaticko, Písecko, Strakonicko nebo Českokrumlovsko. Všechny silnice v regionu jsou po ránu sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Například na vozovkách prvních tříd na Prachaticku leží vrstva nového sněhu. V jiných okresech zase silnice pokrývá rozbředlý nebo ujetý sníh.

Ranní teploty v kraji se pohybují v rozmezí od minus tří do minus devíti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude dnes občas sněžit. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji jsou dnes ráno komunikace nižších tříd sjízdné se zvýšenou opatrností. Leží na nich místy rozbředlý sníh. Na webu o tom informuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Silnice I. třídy jsou sjízdné bez omezení, což platí i pro většinu dálnic.

V kraji je převážně polojasno a teploty se pohybují od minus tří do minus jednoho stupně Celsia. Viditelnost je většinou bez omezení.

Během dne se ochladí. Meteorologové předpovídají i sněhové přeháňky na většině území kraje.

Karlovarský kraj

Několik centimetrů sněhu připadlo v noci na dnešek v Karlovarském kraji. Silnice jsou sice sjízdné, ale mohou opět klouzat. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Kvůli klesající teplotě se mohou navíc tvořit námrazy nebo náledí, na otevřených úsecích i sněhové jazyky nebo závěje, varují meteorologové.

Na hlavních tazích leží zbytky rozbředlého sněhu, většinou s vyjetými kolejemi. Silnice nižších tříd jsou místy pokryté vrstvou ujetého sněhu. Ráno přitom teploty v kraji klesly na minus čtyři až minus šest stupňů, na horách ještě níž. V noci se stala vážná nehoda na silnici I/21 u Drmoulu, kde došlo k čelnímu střetu osobního auta s dodávkou a dva lidé byli zraněni.

Meteorologové vydali pro Karlovarský kraj varování před novým sněhem, sněhovými jazyky, závějemi i náledím. Ochlazovat se má až do neděle.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Královéhradeckém kraji se na otevřených úsecích tvoří sněhové jazyky, na menších silnicích po nočním sněžení zůstává vrstva sněhu a silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Kvůli sněhovým bariérám byly dnes ráno uzavřeny tři menší silnice, informovala ČTK mluvčí hejtmanství Martina Götzová.

Závátá sněhem byla dnes ráno silnice mezi Starým Bydžovem a Janovicemi na Hradecku a cesty mezi obcemi Vesec a Veliš a také z Veliše do Podhradí na Jičínsku. "Je nutné je zprovoznit nakladačem a odvozem sněhových bariér. Žádné vozidlo na těchto komunikacích není, všechna se podařilo vyprostit," uvedla mluvčí.

Hejtmanství vyzvalo řidiče k maximální opatrnosti. "Ještě během dneska očekáváme ztížené klimatické podmínky, silnice mohou někde klouzat, ale počasí by nás nemělo trápit tak, jako ve středu. I nadále budou všichni krajští silničáři v terénu, budou neustále pluhovat a odstraňovat uježděné vrstvy a zabezpečovat sjízdnost a průjezdnost silnic," uvedl náměstek hejtmana Martin Červíček.

Hlavní silniční tahy jsou mokré po chemickém ošetření, místy na nich zůstává rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Teploty se dnes ráno pohybují několik stupňů Celsia pod bodem mrazu, na většině území je oblačno, v některých oblastech stále sněží, například z Krkonoš je hlášený nárazový vítr. V Libňatově na Trutnovsku dnes ráno skončilo vozidlo na střeše v potoce, při nehodě nebyl nikdo zraněn. Příčinu vyšetřuje policie.

Podle meteorologů se dnes v hradeckém kraji budou objevovat sněhové přeháňky, které budou na horách četnější. Nárazový vítr by měl postupně začít slábnout.

Liberecký kraj

Silničáři zprůjezdnili pro auta nad 3,5 tuny silnici 13 z Mníšku na Frýdlant a dál do Polska na Liberecku. Uzavřená byla pro nákladní dopravu od středečního odpoledne. Znovu se pro ně otevřela dnes v 11:30, sdělil ČTK liberecký vedoucí údržby komunikací společnosti Eurovia CS Pavel Vach.

"Silnici budeme hlídat, ale nepředpokládám, že bychom ji dnes museli znovu uzavírat," uvedl Vach.

Pro nákladní dopravu zůstává uzavřená silnice 10 z Tanvaldu na Hararchov a dál do Polska. "Předpokládám, že silnice zůstane uzavřená nejméně do zítřka (pátku)," uvedl dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil. Sice už nesněží, silnici ale na několika místech zafoukává silný vítr a kamiony by neprojely. Pro auta nad šest tun je ještě uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo.

Dopravu v Libereckém kraji komplikuje dnes ráno silný vítr, který hlavně v horách tvoří na silnicích sněhové jazyky a závěje. Největší problémy jsou na silnici 290 mezi Jizerkou, Kořenovem a Vysokým nad Jizerou. "Uvažovali jsme o jejím uzavření. Naštěstí se pomocí šípového pluhu podařilo silnici rozpluhovat," řekl Pospíšil. Zavátá byla i silnice na Mísečkách, nasadit se tam musela sněhovou frézu.

V Libereckém kraji napadlo do rána dalších zhruba deset centimetrů sněhu, aktuálně nesněží. Přesto by motoristé měli jezdit nadále velmi opatrně. "Silnice se musí rozšířit, ne vždy je sjízdnost stoprocentní. Některé lokality jsou hodně těžce průjezdné," dodal Pospíšil.

V noci měly hlavně kamiony problémy ve stoupáních na silnicích 9 na Šébru a 13 na Práchni na Českolipsku. "Obě silnice jsou už vyčištěné a sjízdné," řekl ráno Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, jež má zimní údržbu krajských silnic v kraji na starost. Neprůjezdná je ale silnice 268, u Krupé havarovala dvě nákladní auta.

Sněžení a vítr zaměstnaly i hasiče. Ve středu vyjížděli k bezmála stovce událostí, dalších 11 výjezdů měli od půlnoci do dnešního rána. Vyjížděli k popadaným stromům a také k haváriím kamionů. "Tři jednotky vyprošťovaly zapadlý kamion na silnici 13 ve Cvikově. Další komplikace nastaly na Ralsku, kde uvízly dva kamiony," řekla ČTK mluvčí hasičského záchranného sboru Zdenka Štrauchová. Popadané stromy odstraňovali podle ní hasiči hlavně na Českolipsku ve Stráži pod Ralskem, Kamenickém Šenově, Ralsku, Brništi (části obce Nový Luhov), ale také v Troskovicích na Semilsku, V Chrastavě na Liberecku nebo v Líšném a Železném Brodě na Jablonecku.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji napadlo v nejvyšších polohách v noci na dnešek dalších zhruba deset centimetrů sněhu. Sníh však pokryl vozovky i v nižších částech kraje. Na většině silnic nyní leží rozbředlý sníh nebo jsou vozovky pokryté sněhovou vrstvou krytou posypem. V horských oblastech se tvoří kvůli silnému větru místy sněhové jazyky. Silničáři upozorňují také na námrazu na D35 mezi Olomoucí a Hranicemi. Všechny silnice jsou však zatím se zvýšenou opatrností sjízdné, řekli dnes ČTK dispečeři správ silnic.

Na Jesenicku podle správců silnic stále sněží a drobně fouká. "Napadlo až deset centimetrů sněhu. Na vozovkách chemicky ošetřovaných leží rozbředající sníh, na inertních cestách ujetá vrstva krytá posypem. Vše je zatím sjízdné," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic. Stejné množství sněhu připadlo také na Šumpersku. "Cesty jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, vozovky jsou mokré nebo místy se sněhovou kaší. Ve vyšších polohách se tvoří sněhové jazyky," řekl ČTK dispečer šumperské správy silnic.

Sněžilo i na Olomoucku, kde jsou podle tamního dispečera všechny vozy v terénu. "Na vozovkách je břečka po chemickém ošetření nebo zbytky sněhu, auta jsou všechna venku a znovu se tam poté budou vracet," uvedl dispečer. Rozbředlý sníh po chemickém ošetření pokrývá také hlavní i vedlejší silnice na Přerovsku, správci silnic navíc hlásí, že v okrese stále sněží. Na Prostějovsku leží rozbředlý sníh na vedlejších cestách, ve vyšších polohách se navíc tvoří kvůli větru sněhové jazyky.

Dálnice v kraji jsou většinou mokré, na 246. kilometru D35 mezi Olomoucí a Hranicemi však silničáři varují řidiče před námrazou. V úseku navíc stále sněží, zvýšená opatrnost je na místě.

Olomoucká radnice kvůli sněhovým přeháňkám a očekávanému silnému větru vyzvala obyvatele města, aby úředníkům z odboru životního prostředí nahlásili poškozené stromy ve svém okolí, jejichž větve se můžou pod tíhou sněhu či při poryvu větru snadnou zlomit a spadnout na zem. Technické služby je poté odstraní.

"Žádáme také další vlastníky pozemků a dřevin, aby neprodleně provedli kontrolu a případný havarijní stav dřeviny odstranili v co nejkratším možném termínu," sdělil ČTK vedoucí odboru životního prostředí olomoucké radnice uvedl Petr Loyka.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji je kvůli závějím uzavřeno několik úseků menších silnic. Na mnoha dalších místech musejí řidiči počítat se sněhovými jazyky, zvláště ve vyšších polohách. Někde může být sníh i zledovatělý, řekl dnes ČTK provozní náměstek krajské Správy a údržby silnic Marian Cvrkal.

Na Chrudimsku je zavřený úsek silnice od okružní křižovatky ve Vlčnově směrem na Tři bubny a k silnici I/17, od středy je mimo provoz komunikace Morašice - Holičky. Zavátá je i silnice z Anenské Studánky do Helvíkova na Orlickoústecku a místní komunikace u Sebranic na Svitavsku.

Sněhové jazyky se tvoří zvláště v oblasti Hlinska, Lanškrouna, Litomyšle, Chrudimi, Moravské Třebové, Poličky a v Železných horách. Frekventovaná komunikace I/11 je v úseku z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch sjízdná pouze se sněhovými řetězy. Na státní silnici I/35 mezi Býští a Jaroslaví na Pardubicku pokrývá vozovku zledovatělá vrstva sněhu.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, místy se vyskytovaly sněhové přeháňky, často foukal silný až nárazový vítr. Teploty se pohybovaly od minus sedmi stupňů po bod mrazu.

Plzeňský kraj

Sníh na silnici, na kterém se místy po ujetí tvoří ledovka, a sněhové jazyky ve vyšších polohách komplikují dnes sjízdnost na silnicích v Plzeňském kraji. Všechny silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Během noci se ale několikrát stalo, že po čerstvé sněhové přeháňce uvízl na novém sněhu kamion, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička.

Podle dopravního portálu Ředitelství silnic a dálnic je třeba věnovat maximální pozornost i jízdě po dálnici D5, na které leží místy sníh nebo sněhová břečka, která může i namrzat.

"Každou chvíli se situace mění, podle toho, jak zrovna přeháňky přecházejí přes území kraje. Snažíme se o udržení silnic prvního a druhého pořadí. V tuto chvíli nevím o žádné uzavřené silnici. Tu a tam může po přeháňce uvíznout kamion, který se pak snažíme uvolnit," řekl Slapnička. Uvízlé kamiony byly podle něj například na Tachovsku, u Kralovic, mezi Domažlicemi a Klatovy, u Míšova. "Většinou do půl až tři čtvrtě hodiny je kamion venku," řekl dispečer.

Sněhu podle něj napadlo přes noc většinou do pěti centimetrů, když se na silnici ujezdí, je na něm rychle led. Silničáři se snaží problémy řešit, ale nemohou jezdit na každé problémové místo zvlášť, udržují na 5000 kilometrů a na silnice prvního pořadí jsou schopni se vrátit po projetí okruhu za tři hodiny. Na Šumavě, případně ve vyšších polohách v Brdech nebo v Českém lese se ještě místy tvoří na silnici sněhové jazyky, ale v menší míře než ve středu, dodal dispečer.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách v noci opět sněžilo, sypače se od středy nezastavily. Na Kutnohorsku a Kolínsku zůstávají uzavřeny čtyři menší silnice. V okolí Votic na Benešovsku a Sedlce-Prčice na Příbramsku silničáři nasadili i sněhové frézy. Sníh se ale daří průběžně odklízet, řekl ČTK dnes ráno pracovník dispečinku krajských silničářů. Policie opět vyjížděla k řadě nehod, bylo jich ale méně než ve středu a obešly se bez vážnějších zranění.

Komplikace vznikly na dálnici D10 u Mladé Boleslavi, kde narazil kamion do svodidel a zablokoval částečně provoz. "Stojí přes 1,5 pruhu, okolo místa havárie projedou pouze osobní automobily se zvýšenou opatrností," uvedl kolem 10:00 mluvčí středočeské policie Jakub Vinčálek. Kolize se obešla bez zranění.

"Samozřejmě to s počasím může mít souvislost, ale vždycky je důležité se zamyslet nad tím, jestli řidič přizpůsobil svoji jízdu stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám," dodal mluvčí k možné příčině nehody.

Problémy byly také na dálnici D7, kde jedno auto skončilo po nehodě převrácené na střeše. Řidiči bourali i na zavátých úsecích silnice I/3, která je hlavním silničním tahem mezi Prahou a Táborem. Nehoda se ráno stala i v Kosmonosech na Mladoboleslavsku, kde havarovalo nákladní auto, v Klecanech u Prahy se střetla dvě osobní vozidla. U Pavlíkova na Rakovnicku uvízl v kopci kamion a zablokoval jeden jízdní pruh.

"Je to lepší než včera (ve středu), lidé se na to více připravili," řekla ráno k situaci na silnicích policejní mluvčí Michaela Richterová. Větší počet nehod policie podle Vinčálka zaznamenala i dopoledne.

Před 08:00 bylo v terénu nasazeno téměř 150 sypačů. "Sněhové přeháňky budou ustávat. Údržba probíhá průběžně a nejsou žádné komplikace," hlásil dispečer krajských cestářů. Uzavřené od středy zůstávají menší silnice u Křečovic a Chmeliště na Kutnohorsku a Sobočic a Dobrého Pole na Kolínsku.

Ústecký kraj

Husté sněžení a ledovka komplikují dopravu v Ústeckém kraji. Několik silnic je zavřených. Kvůli nehodě kamionu byla přes dvě hodiny uzavřená část dálnice D8 na Ústecku. Úklid cest blokují uvízlé kamiony v kopcích. Policisté vyjížděli od rána k více než dvěma desítkám nehod, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Kvůli nehodě nákladního vozu byla od 10:30 uzavřena ve směru na Prahu dálnice D8 mezi exity Úžín a Libouchec. Policie úsek zprovoznila těsně před 13:00.

Aktuálně je pro nákladní dopravu uzavřená silnice I/13 od České Kamenice na Nový Bor na Českolipsku. Omezení se odhaduje až do odpoledních hodin. Velké problémy jsou také na silnici I/15. Kvůli sněhovým jazykům je také dočasně uzavřena místní silnice u Oseka na Teplicku.

Na Litoměřicku neprojedou řidiči z Milešova do Kocourova. Uzavřená je na Chomutovsku cesta z Horní Halže na Klínovec, protože se lze na Klínovec dostat i přes Kovářskou, nebudou silničáři tento úsek udržovat. "Největší problémy máme stále v Krušných horách, kde jsou silnice sjízdné jen s velkou opatrností," řekl ČTK krajský dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Řidiči už znovu projedou na Teplicku z Mlýnů na Moldavu.

Policie vyjížděla od 6:00 do 10:00 k 24 nehodám. "Jde většinou o drobné havárie. Kromě toho skončila řada vozidel, osobních i nákladních mimo komunikace. Tyto události do nehod nezapočítáváme," řekla ČTK Hyšplerová.

V noci se silničářům podařilo uklidit silnice na Děčínsku, kde zůstalo v kopcích stát několik kamionů. Zavřená byla asi tři hodiny v noci na dnešek pro kamiony také část dálnice D8 přes Krušné hory ve směru do Německa. Na dálnici nyní fouká silný vítr a nadále se tvoří sněhové jazyky. "Daří se nám udržet cestu sjízdnou, řidiči musí počítat se zbytky sněhu v levém jízdním pruhu a jezdit opatrně," řekl ČTK vedoucí střediska správy a údržby dálnice D8 Petr Zajíc.

Před ledovkou varuje policie na Děčínsku nebo Mostecku, kde je na silnici I/13 u obce Patokryje kvůli ledovce kyvadlový provoz ve směru na Prahu. V obci Háj u Duchcova budou vyprošťovat autobus zapadlý do sněhové závěje. Úklidové čety jsou i ve městech, hlavní silnice jsou už průjezdné.

Sněhové přeháňky se v Ústeckém kraji mohou podle předpovědi meteorologů objevit i dnes. Silný vítr bude foukat zejména na horách.

Kraj Vysočina

Na Vysočině jsou sněhové přeháňky, silný vítr vytváří na silnicích sněhové jazyky. Dohlednost je vlivem srážek snížená. Na silnicích většinou leží vrstva ujetého sněhu. V některých úsecích zvláště v kopcích mají problémy hlavně kamiony. Podle silničářů jsou ale všechny silnice sjízdné, jízda však vyžaduje maximální opatrnost. Zatím nejsou hlášeny žádné nehody.

"Máme v terénu veškerou techniku, silnice udržuje ve sjízdném stavu 119 sypačů a 85 radliček," řekl ČTK Vít Kryštof z dispečinku Krajské správy a údržby silnic.

Na Vysočině je zataženo, sněhové přeháňky, vane silný vítr. Tvoří se sněhové jazyky. Teploty se pohybují od jednoho do pěti stupňů pod nulou. Podle meteorologů budou během dne na většině území pokračovat sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou pěti až dvou stupňů pod nulou. Čerstvý severozápadní až severní vítr dosáhne v nárazech rychlosti až 55 kilometrů v hodině. Místy se budou tvořit sněhové jazyky, ve výškách nad 600 metrů i závěje.

Zlínský kraj

Sníh i dnes komplikuje dopravu ve Zlínském kraji. Nejvíce se s ním potýkají silničáři a motoristé na Valašsku, kde přes noc opět napadlo až 20 centimetrů. Od středních poloh Vsetínska silnice nižších tříd pokrývá ujetý sníh, na ostatních cestách jsou zbytky sněhu. Ve zbylých okresech kraje jsou silnice většinou mokré po chemickém ošetření, místy je na nich rozbředlý sníh. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

"V noci v nižších polohách padaly sněhové přeháňky, ve vyšších polohách ale trvale sněžilo. Napadlo od deseti do dvaceti centimetrů sněhu," řekl ČTK jednatel Správy a údržby silnic Valašska Jaromír Kořistka. V terénu je podle něj všech deset sypačů a pět traktorů. "Silnice jsou prohrnuté a s opatrností sjízdné. Situace odpovídá tomu, že je pořádná zima," dodal Kořistka.

Sněhová nadílka, která do regionu přišla v noci na středu, zatím nezpůsobila vážnou dopravní nehodu ani jiné výraznější potíže. "V souvislosti se sněhem jsme za poslední dva dny nevyjížděli k žádné dopravní nehodě a ani jsme nebyli povoláni k technickým zásahům na odstraňování sněhu ze střech či podobným," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu by mělo sněžit až do dnešních 18:00. Pro Zlínský kraj ale platí jen nízký stupeň nebezpečí. V kraji je oblačno až zataženo, místy fouká silný vítr, který zejména na horách vytváří sněhové jazyky. Teplota se ráno pohybovala od minus šesti do nula stupňů Celsia. Přes den by se podle předpovědi oteplit nemělo.

Naopak, na další dny meteorologové slibují mrazivé počasí, které doplní sněhové přeháňky či občasné slabé sněžení. Teploty by v noci na pátek měly klesnout až na minus 14 a v noci na sobotu v údolích dokonce až na minus 18 stupnů Celsia. Denní maxima by se měla pohybovat kolem minus čtyř či minus pěti stupňů Celsia.