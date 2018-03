Moskva - Další ruský vědec popřel oficiální stanovisko Moskvy, že smrtící jed novičok nebyl nikdy vyvíjen ani vyráběn v ruských nebo sovětských laboratořích. Vladimir Uglev podle dnešní zprávy ruského informačního webu The Bell řekl novinářům, že novičok byl vyvinut v programu zvaném Foliant, jehož cílem bylo vytvořit sovětskou obdobu amerického nervově paralytického plynu VX.

Substancí označovanou jako novičok byli 4. března v jihoanglickém Salisbury podle Londýna otráveni dvojitý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Británie z odpovědnosti za útok obvinila Moskvu, která jakýkoli podíl na otrávení Skripalových popírá. Obviňuje přitom pět států včetně Česka a Slovenska, že použitá látka mohla pocházet od nich.

Uglev, který je nyní v důchodu, na vývoji látky pracoval spolu s dalším vědcem Vilem Mirzajanovem, který nyní žije v USA. Projekt podle něj vedl vědec Pjotr Kirpičov, pracovník Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie (GNIIOChT), který je prý skutečným "otcem" jedu.

Podle Ugleva se pod názvem novičok, který vznikl mimo vývojové laboratoře, skrývá skupina čtyř jedovatých látek, které chemik označil podle data jejich vzniku jako A-1972, B-1976, C-1976 a D-1980. První tři jsou v tekutém stavu, čtvrtá je prášek. Jde o organické sloučeniny fosforu s nervově paralytickým účinkem, které se odlišují způsobem vytvoření i bojového užití.

Ve skupině vedené Kirpičovem vzniklo podle Ugleva několik set modifikací látek tohoto typu. "Žádné nově vyvíjené látky je svými toxickými vlastnostmi nemohou překonat," řekl vědec. Jednou z těchto substancí byli v roce 1995 v Rusku otráven bankéř Ivan Kivelidi a jeho sekretářka. Látku, která byla aplikována na telefonní sluchátko, vyvíjela Uglevova skupina, několikrát byl prý tenkrát vyslýchán policií.

Otravné látky se vyvíjely na zakázku sovětského ministerstva obrany, řekl Uglev. Skupinu novičok podle něj vyráběly laboratoře v povolžském městě Volsk. Podle dřívějších informací šlo o město Šichany, které je od Volska vzdáleno 13 kilometrů. Obě města jsou nepřístupná cizincům.

Otravné látky se vyvíjely v laboratořích a pokusně se i vyráběly v objemech od 20 gramů do několika kilogramů. Menší dávky se skladovaly v sejfech, větší v hermeticky uzavřeném obalu ve speciálních skladech, řekl Uglev ruskému serveru. Na otravných látkách typu novičok se podle něj pracovalo od roku 1972 do roku 1988.

Ruský vědec tvrdí, že s nervově paralytickou látkou VX není možné si novičok splést, se sarinem a somanem, dalšími látkami tohoto typu, je záměna možná. Nejistotu ale okamžitě odstraní laboratorní testy. V Rusku podle Ugleva vzorec jedů skupiny novičok zná několik desítek lidí. Vyrobit látku mohou podle něj i na Západě. "Angličané a Němci jsou skvělí chemici, levou rukou udělají to, co je v Moskvě přísně tajné," poznamenal.

Protijed neexistuje, soudí Uglev. "S téměř stoprocentní jistotou mohu říct, že jakmile Skripala a jeho dceru odpojí od podpůrných systémů, zemřou. I teď jsou naživu tak napůl," řekl. Ještě než Mirzajanov emigroval do USA, upozornili údajně v roce 1993 s Uglevem Organizaci pro zákaz chemických zbraní na to, že na ruském území jsou zásoby nových bojových otravných látek. Organizace ale prý jejich varování ignorovala.

Ruský vědec uvedl, že se podílel na programu výroby látky Novičok

Ruský vědec Leonid Rink prohlásil, že pracoval na oficiálním programu výroby nervové látky Novičok. Rinkovo vyjádření je v rozporu s tvrzením Moskvy, která popírá, že by jed Novičok někdy vyráběla, napsala dnes agentura AFP. Vědec zároveň zpochybnil britskou verzi, že podíl na útoku na Skripalovy má Rusko.

Rink ruské tiskové agentuře RIA Novosti řekl, že až do počátku 90. let pracoval na státem podporovaném programu produkce nervově paralytické látky Novičok. Působil prý 27 let ve státní laboratoři v nyní uzavřeném městě Šichany. Vývoj látky Novičok byl tématem jeho doktorské disertační práce. "Na Novičoku pracovala velká skupina specialistů v Šichanech a v Moskvě," uvedl.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov minulý týden popřel, že by se substance vyráběla v bývalém SSSR nebo v Ruské federaci. Ruská diplomacie dnes agentuře AFP sdělila, že na tomto stanovisku trvá.

Rink v rozhovoru s RIA Novosti ovšem zpochybnil podíl Moskvy na útoku. Kdyby byla Moskva do útoku na Skripala a jeho dceru zapletena, byli by podle něj oba dávno po smrti. "Jsou pořád naživu. To znamená, že buď se vůbec nejednalo o Novičok, nebo byla látka špatně namíchána či nedbale aplikována," uvedl v rozhovoru. "Anebo ihned po aplikaci Angličané použili protijed, což by znamenalo, že přesně věděli, o jaký jed šlo," dodal.

Otrávení bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala nervově paralytickou látkou Novičok 4. března v jihoanglickém Salisbury nařídil podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona s nejvyšší pravděpodobností osobně ruský prezident Vladimir Putin. Kreml to rezolutně odmítá.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson v pondělí kritizoval Rusko, že neustále svá tvrzení kolem látky Novičok mění. Uvedl, že Moskva nejprve popírala, že by příslušnou nervovou látku, označovanou jako Novičok (nováček), vůbec vyráběla. "Pak říkají, že ji vyrobili, ale že vše bylo zničeno. Pak zase, že vyrobili a zničili zásoby, ale část se nějak tajemně dostala do Švédska, České republiky, na Slovensko, do USA či dokonce do Británie," upozornil Johnson na různé výroky ruské strany.