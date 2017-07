Praha - Záložník Tomáš Rosický měl radost, že si po desetiměsíční pauze zaviněné zraněním a operací achilovky zahrál za Spartu. Radost mu ale kazila domácí remíza 1:1 s Bohemians 1905, kterou letenský celek vstoupil do nové sezony nejvyšší české soutěže.

Rosický nastoupil na hřiště v 71. minutě a připsal si teprve druhý start od loňského návratu z Arsenalu. Poprvé si Spartu zahrál v září proti Mladé Boleslavi. "Bylo to emotivní. A mohl to být nádherný večer, protože Lafi (David Lafata) dal dvoustý gól. Ale zkazili jsme si to. A nutno říct, že jsme si o vyrovnání koledovali a Bohemka hrála dobře a zasloužila si ho," dodal šestatřicetiletý středopolař.

Zdravotně se Rosický cítil dobře, ale o tom, jestli by mohl nastoupit ve čtvrtek v odvetě třetího předkola Evropské ligy proti Crvene Zvezdě, ve které Sparta bude otáčet porážku 0:2 z Bělehradu, nechtěl spekulovat. "Stoprocentní to být nemůže, protože pořád něco doháním. Ale viděli jste, že jsem se nešetřil. Můj přístup je buď všechno, nebo nic. Já napůl hrát nebudu," prohlásil.

Na Spartě se podle Rosického podepsalo, že se tým po velkých letních změnách dává dohromady, ztrátu vedení s Bohemians 1905 tím ale nechtěl omlouvat. "Na jednu stranu se tady tvoří nový mančaft a takové změny se musí projevit. Ale nejsme začátečníci, všichni máme dost zkušeností," uvedl.

Ztráta dvou bodů Rosického mrzela i s ohledem na čtvrteční odvetu s Crvenou Zvezdou. "Jsou tam náznaky, kdy něco zahrajeme velice dobře, ale je toho málo. Musíme přidat. Ve čtvrtek nás čeká zápas o život a musí být diametrálně odlišný od toho, co jsme odehráli tam," prohlásil bývalý reprezentační kapitán.

"Potřebovali jsme podporu tří bodů, aby to mančaft zažil. Protože jsme spolu krátce a pořád se poznáváme nejen na hřišti, ale i mimo něj. Aby se mohly vytvořit vazby. Oproti Bělehradu musíme zlepšit úplně všechno, toho dobrého tam bylo hrozně málo," dodal Rosický.