Praha - Volební lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek považuje za uzavřené debaty o stranických kandidátkách, včetně jihočeské a pražské. S krajskými lídry o tom bude jednat dnes odpoledne v Lidovém domě. Informovat je hodlá i o změnách, které chystá poté, co přebral vedení ČSSD do voleb od premiéra Bohuslava Sobotky. Zaorálek chce, aby strana vystupovala jednotně. ČTK dnes v rozhovoru řekl, že ČSSD nepůsobí jednotným dojmem, což ji poškozuje.

Zaorálek chce vyjet do všech regionů. "Nevím, jestli se to dá provést, budeme se radit, kdy to bude nejlépe. Bude to náročné, ale já bych skoro nejraději zajel do všech regionů, tam je shromáždil a řekl jim: přátelé, tak jdeme do toho. Osobní nastartování každého regionu mi připadá jako ideální forma," uvedl.

S volebními jedničkami krajů chce mluvit o tom, jak udělat ze sociální demokracie "mužstvo na pochodu", ve kterém všichni budou respektovat, že debaty o kandidátkách jsou uzavřeny. Vznikly podle něj na základě stanovených pravidel, která je možné změnit až pro příští volby. "Ta pravidla jsou v některých případech klopotná a moc nám nepomáhají, ale ani na tuto debatu už není čas," uvedl. V případě připuštění takové debaty by se podle něj příprava voleb začala celá sypat.

Zdůraznil, že tvorba kandidátek se řídila metodami a postupy, které byly stanovené. "Já vím, že v tom, co se odehrálo, nebyla nikde porušena pravidla. To je jedna věc. Druhá věc je s těmi lidmi si sednout a říci si to, vyjasnit si to, to je nenahraditelné," uvedl s tím, že i dnes se bude snažit docílit toho, aby se sociální demokraté k některým věcem už nevraceli.

Uzavřít se podle něj musejí i debaty o možném přepočítávání hlasů, podle kterých bylo stanoveno pořadí na pražské volební listině. Jedničkou se stal místopředseda Petr Dolínek, okolnosti hlasování napadla část pražské ČSSD. Kritizuje zejména složitý systém hlasovacích lístků, kvůli kterému třetina hlasů propadla.

Zaorálek uvedl, že na dění ve straně má stejný pohled jako úřadující předseda Milan Chovanec. "Jsme domluveni, že mi bude pomáhat odklízet právě ty problémy a ty svízele, se kterými jsme se ještě donedávna potýkali. Myslím, že to funguje, že to řešíme společně," uvedl. Co se týká vnitřního života strany podle něj neexistuje nic, v čem by se rozcházeli. Myslí si také, že není třeba vysvětlovat rozdělení rolí, které na sebe po odchodu premiéra Bohuslava Sobotky z čela strany a postu volebního lídra s Chovancem vzdali.

"Myslím, že hlavně jde o mne, že já musím dát najevo, že jsem ten, který na sebe vzal odpovědnost za to, co se teď ve straně děje," uvedl. Dodal, že vidí loajalitu stranických kolegů. "Můj pocit je, že mi všichni pomáhají," dodal.