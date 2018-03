Liberec - Hokejisté Sparty dvakrát v úvodním utkání předkola play off v Liberci smazali ztrátu, ale nakonec v prodloužení inkasovali podruhé v utkání v oslabení a po porážce 2:3 prohrávají v sérii na tři vítězné zápasy 0:1. Podle obránce Marka Ďalogy tak potřebují ve středu na severu Čech nutně vyhrát, jinak bude boj o čtvrtfinále hodně těžký.

"Těžko se to kouše. Myslím, že zápas nebyl z naší strany špatný. Věděli jsme, co nás čeká, že Liberec hraje od poslední čtvrtiny perfektně. Je to play off, zítra je další zápas a musíme se na to připravit a udělat všechno, abychom jeli do Prahy za stavu 1:1. Jinak by to bylo pro nás dost špatné," řekl novinářům Ďaloga.

Sparta doplatila na to, že nabídla soupeři pět přesilovek a sama měla v utkání jen jednu. "To nejde. Víme, že je to silné mužstvo a mají dobré přesilovky. Musíme se toho vyvarovat. Přesilovky mají perfektní, někdy nás tam zavřeli celé dvě minuty a nepustili nás k ničemu," řekl Ďaloga.

Na konci druhé třetiny nabídli Pražané Liberci hned dvě výhody za sebou kvůli špatnému střídání. "To nemůžeme. Na to nás trenér upozorňoval, že ve druhé třetině musíme dávat pozor na střídání. Bylo to dvakrát během chvíle," podotkl slovenský zadák, který na konci ledna posílil Spartu z Kunlunu z KHL.

Sparta v Liberci hrozila především z nebezpečných protiútoků. "Nastavili jsme si tak taktiku, abychom z brejků těžili, ale v konečném důsledku jsme neproměnili to, co jsme měli. Já jsem tam měl tady šanci. Musíme se z toho poučit, jít do toho jako dneska s nasazením a vším," prohlásil Ďaloga.

Pražané pronikli do play off kolo před koncem z desátého místa a těžkou sezonu by rádi ještě obrátili k úspěšnému výsledku. "Bylo to náročné tady pro kluky a můžeme to jen zlepšit. Všichni chtěli, škoda, že to dnes nevyšlo. Zítra je nový zápas a musíme do toho jít ještě líp. Musíme vyčkávat na jejich chyby a z brejků udeřit," dodal Ďaloga.