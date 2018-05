Záchranáři zasahovali 22. května u nehody nákladního auta a dvou osobních vozidel, která kolem 08:00 zastavila provoz na D46 u Prostějova. Nehoda se stala v úseku mezi Držovicemi a Olšany ve směru na Olomouc. Při střetu se zranili tři lidé, jednoho z nich musel transportovat do nemocnice vrtulník.

Prostějov - Provoz na dálnici D46 v Prostějově a u nedalekých Držovic dnes ve směru na Olomouc od rána blokovaly nehody, kvůli kterým byl na dvou místech dálnice na dlouhé hodiny zastaven provoz. Policie dopravu odkláněla na vedlejší silnice. Provoz na dálnici byl v místě nehod do podvečera postupně obnoven. Před Prostějovem se kvůli nehodám na dálnici odpoledne vytvořily několikakilometrové kolony aut.

Nejprve byla ráno uzavřena dálnice D46 u Držovic. Krátce před 08:00 se tam stala nehoda nákladního a dvou osobních aut. Vozidla se srazila v úseku, kde se kvůli pracím na silnici tvoří kolony. "Řidič kamionu se podle prvotního šetření nevěnoval dostatečně řízení, nestihl dobrzdit před kolonou a narazil do dvou osobních aut. Kamion se převrátil na bok. Na místě byly zraněny tři osoby. Dva řidiči osobních aut byli převezeni do prostějovské nemocnice. Spolujezdkyně jednoho z nich byla letecky převezena do Fakultní nemocnice v Olomouci," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Kolem poledne se pak na 24. kilometru dálnice D46 v Prostějově srazily dva nákladní vozy. "Jeden zůstal napříč silnice, z druhého se vysypal náklad. Při nehodě došlo ke zranění," uvedla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Kvůli vyšetřování nehod a odklízení havarovaných automobilů byla dálnice uzavřena. Až před 17:00 byl obnoven provoz levým jízdním pruhem D46 u Držovic a zhruba půl hodiny poté byla zprůjezdněna dálnice i v Prostějově. Následně ale byla kolem 18:00 D46 u Držovic zase přechodně uzavřena kvůli vyprošťování převráceného kamionu.

Dopravu na D46 u Prostějova navíc téměř na stejném místě komplikovala již od 05:30 nehoda motocyklisty, který havaroval zhruba o kilometr dále v místech, kde je omezený provoz kvůli pracím na silnici. Policisté po nehodě zavedli kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu, kolem 07:00 byla dálnice plně průjezdná.

Pětatřicetiletý motocyklista utrpěl lehké zranění, byl přepraven do Fakultní nemocnice v Olomouci. Alkohol vyloučila dechová zkouška. Místo bylo na několik minut zcela neprůjezdné. Podle ŘSD se ve směru na Vyškov vytvořila zhruba osmikilometrová kolona a v opačném směru čtyřkilometrová.