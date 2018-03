Brno - Dálnici D1 u Brna zablokovala dnes ve směru z Prahy na Ostravu nehoda dvou nákladních aut a autobusu na 189. kilometru. Mluvčí brněnské policie Pavel Šváb ČTK řekl, že dálnice bude uzavřená několik hodin. Mluvčí záchranářů Michaela Bothová uvedla, že se zranilo pět lidí, z toho jeden člověk těžce, tři středně těžce a jeden člověk byl ošetřený na místě. U nehody zasahuje pět posádek záchranářů včetně vrtulníku. V autobuse bylo více než deset cestujících.

Vozidla sjíždějí z dálnice na 182. exitu Kývalka a vracejí se na 190. exitu Brno-západ. Nehoda se stala kolem poledne. Podle Švába je částečně neprůjezdný i směr na Prahu. "Levý jízdní pruh na Prahu je blokovaný, jezdí se jen omezeně pravým pruhem," dodal Šváb.

Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška ČTK řekl, že jeden kamion vrazil do druhého a do něj pak narazil ještě autobus. Hasiči stále vyprošťují řidiče autobusu. "Má těžká zranění, po vyproštění ho vrtulník přepraví do nemocnice," uvedla Bothová. Další tři cestující z autobusu se zranili středně těžce, z toho je jedna žena a dva muži. Také skončí v nemocnici. "Pátým zraněným byl řidič jednoho z kamionů, který po ošetření odmítl transport do nemocnice," dodala Bothová.