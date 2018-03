Brno - Dálnici D1 u Brna zablokovala kolem poledne ve směru na Ostravu nehoda dvou nákladních aut a autobusu na 189. kilometru. Plně zprovoznit se ji podařilo po 17:30, tedy zhruba po pěti hodinách. Mluvčí záchranářů Michaela Bothová uvedla, že při nehodě bylo zraněno pět lidí, z toho jeden člověk těžce, tři středně těžce a jeden člověk byl ošetřen na místě. U nehody zasahovalo pět posádek záchranářů včetně vrtulníku. V autobuse bylo více než deset cestujících.

Kvůli havárii musela ostatní auta sjíždět z dálnice na 182. kilometru na exitu Kývalka a vracela se na 190. kilometru na exitu Brno-západ. Dvě a půl hodiny byl částečně neprůjezdný i levý jízdní pruh v opačném směru na Prahu. Jedním pruhem se tam jezdilo až do 14:30.

Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška ČTK řekl, že jeden kamion vrazil do druhého a do něj pak narazil ještě autobus. Hasiči přes hodinu vyprošťovali řidiče autobusu, kterého vrtulník přepravil do nemocnice.

"Utrpěl těžká zranění," uvedla Bothová. Další tři cestující z autobusu - žena a dva muži se zranili středně těžce a rovněž oni byli převezeni do nemocnice. "Pátým zraněným byl řidič jednoho z kamionů, který po ošetření odmítl transport do nemocnice," uzavřela Bothová.